close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, generic, Spanish GP, 2026

De voorlopige startopstelling voor de F1 GP van Spanje na uitgedeelde gridstraffen

Max Verstappen, generic, Spanish GP, 2026 — Foto: © IMAGO

De voorlopige startopstelling voor de F1 GP van Spanje na uitgedeelde gridstraffen

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lando Norris heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje in Madrid beslag gelegd op de allereerste pole position ooit op het gloednieuwe circuit de Madring. Na een aantal uitgedeelde straffen is de voorlopige startopstelling enigszins aangepast.

Norris wierp zich zaterdagmiddag op als grote verrassing door in Q3 uit het niets de snelste tijd op het bord te zetten. Met een 1:31.824 bleef hij Kimi Antonelli met slechts 0,011 seconde voor. Max Verstappen verreed eveneens een goede kwalificatie en kwalificeerde zich als derde, gevolgd door Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto en Arvid Lindblad. In deze volgorde zal de top tien vanmiddag om 15:00 uur van start gaan.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Spanje

Het rechterrijtje wordt afgetrapt door Nico Hülkenberg op P11, met daarachter Audi-teammaat Gabriel Bortoleto. Esteban Ocon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda positioneren zich hierachter. Alexander Albon vertrekt vanaf de zestiende plaats, gevolgd door Fernando Alonso en Sergio Pérez. Valtteri Bottas vertrekt vanaf de negentiende plaats. Carlos Sainz kwalificeerde zich als zeventiende, maar is drie plaatsen teruggezet omdat hij Bottas in de weg reed in kwalificatie.

Oliver Bearman nam vanwege schade aan de auto geen deel aan de kwalificatie en vertrekt als 21ste. Lance Stroll kreeg een gridstraf van veertig plaatsen vanwege nieuwe onderdelen op zijn auto en completeert de startgrid.

Gerelateerd

Grand Prix van Spanje Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

  • Gisteren 20:29
  • 9
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

  • Gisteren 17:48
  • 13
Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

  • Gisteren 15:28
  • 17
Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

  • Gisteren 14:31
  • 9
Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"

Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"

  • Gisteren 10:21
  • 6
Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje op de Madring?

Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje op de Madring?

  • 1 uur geleden

Net binnen

08:02
Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje op de Madring?
06:59
Voormalig Porsche-topman onthult reden voor geklapte deal met Red Bull
12-9
Recap
'McLaren en Red Bull in onderhandeling', Norris vloekt na verslaan Verstappen | GPFans Recap
12-9
Mekies: 'Stiekem teleurgesteld dat we pole verloren, maar Verstappen is ongelooflijk'
12-9
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

Gisteren 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Gisteren 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Ontdek het op Google Play
x