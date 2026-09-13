De voorlopige startopstelling voor de F1 GP van Spanje na uitgedeelde gridstraffen

Lando Norris heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje in Madrid beslag gelegd op de allereerste pole position ooit op het gloednieuwe circuit de Madring. Na een aantal uitgedeelde straffen is de voorlopige startopstelling enigszins aangepast.

Norris wierp zich zaterdagmiddag op als grote verrassing door in Q3 uit het niets de snelste tijd op het bord te zetten. Met een 1:31.824 bleef hij Kimi Antonelli met slechts 0,011 seconde voor. Max Verstappen verreed eveneens een goede kwalificatie en kwalificeerde zich als derde, gevolgd door Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto en Arvid Lindblad. In deze volgorde zal de top tien vanmiddag om 15:00 uur van start gaan.

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Voorlopige startopstelling Grand Prix van Spanje

Het rechterrijtje wordt afgetrapt door Nico Hülkenberg op P11, met daarachter Audi-teammaat Gabriel Bortoleto. Esteban Ocon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda positioneren zich hierachter. Alexander Albon vertrekt vanaf de zestiende plaats, gevolgd door Fernando Alonso en Sergio Pérez. Valtteri Bottas vertrekt vanaf de negentiende plaats. Carlos Sainz kwalificeerde zich als zeventiende, maar is drie plaatsen teruggezet omdat hij Bottas in de weg reed in kwalificatie.

Oliver Bearman nam vanwege schade aan de auto geen deel aan de kwalificatie en vertrekt als 21ste. Lance Stroll kreeg een gridstraf van veertig plaatsen vanwege nieuwe onderdelen op zijn auto en completeert de startgrid.

De voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Spanje #SpanishGP pic.twitter.com/dLj7husxbz — GPFans NL (@GPFansNL) September 13, 2026

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