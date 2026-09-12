'McLaren en Red Bull in onderhandeling', Norris vloekt na verslaan Verstappen | GPFans Recap

Morgen gaan we voor het eerst racen op de hagelnieuwe Madring, met Lando Norris op de pole position! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje hebben we achter de rug. Lange tijd leek de strijd om de pole position te gaan tussen Kimi Antonelli en Max Verstappen, maar het was de regerend wereldkampioen die er met de eerste plaats vandoor ging. Verstappen zal de tweede startrij moeten delen met Lewis Hamilton, die op zijn beurt Charles Leclerc en George Russell versloeg. Ondertussen wachten we nog steeds op de F1-kalender van 2027, gaan McLaren en Red Bull om de tafel om de transfer van Verstappens race-engineer te bespreken, en wil FIA Honda helpen in de hoop dat Fernando Alonso in de koningsklasse van de autosport blijft.

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'F1 wacht op Amerikaanse congresverkiezingen voor duidelijkheid over racekalender'

Volgens F1-commentator Jack Plooij is er een hele duidelijke reden waarom de kalender van het komende raceseizoen nog niet naar buiten is gebracht. Zo houdt de koningsklasse de spanningen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten, maar wacht de Formule 1 ook met smart op de uitslag van de komende Amerikaanse congresverkiezingen. "Er zijn nu drie soorten kalenders die circuleren. Een hele belangrijke datum zit eraan te komen. Dat is 3 november. Dat zijn de verkiezingen in Amerika en het is heel belangrijk hoe Trump daaruit komt", begon Plooij bij het Race Café van Ziggo Sport. Lees hier het hele artikel over de F1-kalender van 2027.

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'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

Het team van McLaren probeert Gianpiero Lambiase al vóór 2028 bij het papaja-oranje team te krijgen, zo meldt De Telegraaf. De twee partijen hebben al een contract getekend om vanaf 2028 aan de slag te gaan, maar de Amerikaanse CEO wil voorkomen dat 'GP' een jaar thuis gaat zitten en hoopt hem daarom eerder in te lijven. Lees hier het hele artikel over McLaren en Red Bull die om de tafel gaan.

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FIA wil Honda helpen met regels om vertrek van Alonso te voorkomen

De FIA werkt achter de schermen aan een opvallend plan met reglementsconcessies voor motorleverancier Honda, met als voornaamste doel om te voorkomen dat Fernando Alonso de Formule 1 de rug toekeert. De Spaanse routinier twijfelt momenteel serieus over zijn toekomst in de koningsklasse vanwege de aanhoudende frustraties over het huidige reglement en de tegenvallende prestaties van zijn Aston Martin. "Ik zag hem en hij was ontzettend somber", vertelde Ben Sulayem bij het New Economy Forum over zijn gesprek met Alonso. "Ik zei: 'Fernando, ik begrijp volkomen dat het onacceptabel is dat je naar je eigen thuisland afreist en nu, als tweevoudig wereldkampioen, op de laatste plek rondrijdt.'" Lees hier het hele artikel over mogelijke FIA-hulp voor Honda.

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Norris vloekt van geluk na polerondje voor Grand Prix van Spanje: "O, shit!"

Lando Norris heeft zijn negentiende pole position uit zijn Formule 1-carrière verdiend. Hij verraste iedereen door met zijn McLaren de snelste tijd neer te zetten in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Brit versloeg Kimi Antonelli en Max Verstappen in een rondje op de limiet in Madrid. "Ik ben in shock", zei Norris nadat hij elf duizendste van een seconde sneller ging dan Antonelli. "Dat is waarschijnlijk één van de beste rondjes die ik ooit heb gedaan in mijn carrière. Ik ben heel blij en heel trots, en ik ben ook blij voor het team." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na de kwalificatie op de Madring.

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Stella vol ongeloof na polerondje Norris: 'Raakte de muur om op de racelijn te blijven'

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft met lovende woorden gereageerd op het optreden van Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Brit wist de pole position te veroveren in een zinderende slotfase op de Madring. "Nou, deze ronde... Die twintig bochten waren geweldig en in één bocht, de laatste, verloren we drie tienden. Dus het was nogal spannend", begon Stella tegenover Viaplay. "Ik denk dat hij de muur eigenlijk gebruikte om de auto min of meer op de racelijn te houden." Lees hier het hele artikel over Andrea Stella die zich verbaast over het polerondje van Lando Norris.

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Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'

Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje op de Madring de derde startplek veroverd. Hoewel de tweede startrij achter poleman Lando Norris en Kimi Antonelli perspectief biedt, baalt de Red Bull Racing-coureur flink van hardnekkige problemen met de software en het batterijmanagement in de RB22-bolide. "Wij zijn altijd traag in de laatste sector. Dat is altijd een probleem. Daar hebben we gewoon niet de juiste deployment. Dat konden we niet aanpassen", verklaarde hij tegenover Viaplay. "Dat we iets te gelimiteerd zijn in onze software, dat houdt ons dan een beetje tegen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert na de kwalificatie in Spanje.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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