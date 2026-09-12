De FIA werkt achter de schermen aan een opvallend plan met reglementsconcessies voor motorleverancier Honda, met als voornaamste doel om te voorkomen dat Fernando Alonso de Formule 1 de rug toekeert. De Spaanse routinier twijfelt momenteel serieus over zijn toekomst in de koningsklasse vanwege de aanhoudende frustraties over het huidige reglement en de tegenvallende prestaties van zijn Aston Martin.

Na dertien verreden Grands Prix staat de teller voor Alonso op slechts drie schamele WK-punten. De tweevoudig wereldkampioen is een van de grootste critici van de huidige motor- en chassisregels en heeft grote moeite met het gebrek aan competitiviteit van de door Honda aangedreven bolide. De Japanse fabrikant kent een moeizame start van de samenwerking met de formatie uit Silverstone en beschikt momenteel over een van de zwakkere motoren op de grid. Tijdens het raceweekend in Monza werd dat op het hogesnelheidscircuit pijnlijk duidelijk, wat bij Alonso zorgde voor openlijke twijfels over een langer verblijf in de Formule 1.

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Ben Sulayem weigert Alonso zomaar te laten vertrekken

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil zich echter niet neerleggen bij een roemloos afscheid van de Spaanse veteraan. Na afloop van het teleurstellende optreden in Monza ging de voorman van de autosportbond op donderdag dan ook direct om tafel met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll om een plan uit te werken. Tijdens het New Economy Forum in Madrid sprak Ben Sulayem openhartig over zijn ontmoeting met Alonso en zijn vastberadenheid om in te grijpen. "Ik zag hem en hij was ontzettend somber", vertelde Ben Sulayem over zijn gesprek met Alonso. "Ik zei: 'Fernando, ik begrijp volkomen dat het onacceptabel is dat je naar je eigen thuisland afreist en nu, als tweevoudig wereldkampioen, op de laatste plek rondrijdt.' We hebben eerder in mei al legaal iets gedaan voor het team om de motor te verbeteren. Ik heb tegen hem gezegd dat ik niet ga voorkauwen wat we moeten doen. Vertel me alsjeblieft wat jij wil! Jij bent de coureur, dus vertel mij wat wij moeten doen om deze resultaten te verbeteren."

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Volgens de FIA-topman staat het belang van de sport simpelweg op het spel wanneer een icoon als Alonso gedwongen moet afhaken. "Het is uitgesloten dat we Fernando laten gaan. Hij moet succesvol kunnen zijn en pas vertrekken wanneer hij dat zelf wil, niet omdat hij daartoe gedwongen wordt door een gebrek aan prestaties", benadrukte Ben Sulayem.

Reglementsconcessies voor Honda richting 2027

Honda kon eerder dit seizoen al rekenen op extra steun vanuit de FIA. De autosportbond wist destijds unanieme instemming te krijgen van alle fabrikanten om de Japanners extra ontwikkelingsruimte toe te kennen via het zogeheten ADUO-mechanisme (Additional Development and Upgrade Opportunities). Dit leverde de motorleverancier extra uren op de testbank op en een financieel budget van 19 miljoen dollar, waarvan een deel als een theoretische lening werd verstrekt. Omdat Honda toegeeft dat de motorupdate voor Aston Martin voor problemen met de rijdbaarheid zorgt, wil de FIA richting 2027 mogelijk nog een stap verder gaan. Met extra concessies moet worden voorkomen dat Alonso de sport verlaat en Honda haar langetermijnplannen in twijfel trekt.

Fernando Alonso liet zelf in aanloop naar de Grand Prix van Spanje al weten dat het huidige reglement wat hem betreft nog kan veranderen. "Ik heb nog steeds de hoop dat de regels voor volgend jaar opnieuw moeten worden aangepast, dat dit nog niet de definitieve versie is", aldus de coureur uit Oviedo.

Aston Martin rekent op oplossing voor stercoureur

Mike Krack, Chief Trackside Officer bij Aston Martin, bevestigde op het circuit in Madrid eveneens dat er hard aan een oplossing wordt gewerkt om aan de wensen van de stercoureur te voldoen. Volgens Krack gaat de frustratie bij Alonso dan ook niet om één enkel detail, maar om een breder pakket aan factoren. "Ik denk dat hij heel duidelijk heeft gemaakt dat het niet om één enkel ding gaat dat hij graag veranderd ziet worden", legde Krack uit. "De Formule 1 heeft iemand zoals Fernando simpelweg nodig. Iedereen binnen de sport ziet hem het liefst doorgaan. Wat er ook gedaan kan worden om hem tegemoet te komen, zal volgens mij worden gedaan. Ik hoop daarom dat we tot een goede oplossing komen en samen verdergaan."

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