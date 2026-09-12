Laurent Mekies kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje op het nieuwe hybridecircuit in Madrid. Max Verstappen wist zich weliswaar te verzekeren van de derde startplek en heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie in handen, maar de teambaas van Red Bull Racing baalt er stiekem van dat de eerste startrij werd misgelopen.

De lichte teleurstelling bij de leiding van de Oostenrijkse renstal is goed te begrijpen wanneer je naar het verloop van de sessie kijkt. Verstappen verkeerde tijdens de eerdere fases in uitstekende vorm en sloot zowel de eerste run van Q1 als Q2 als snelste af, beide keren met een voorsprong van een paar honderdsten op de concurrentie. Pas in het beslissende moment van Q3 trok Norris aan het langste eind door Antonelli met slechts elf duizendsten te kloppen, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met een plekje op de tweede startrij.

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Mekies prijst Verstappen en snelheid van Red Bull

Mekies stak direct na afloop van de kwalificatiesessie de loftrompet over de verrichtingen van de viervoudig wereldkampioen, al erkende de Fransman dat het misgrijpen van de pole toch een klein beetje pijn deed. "Het is zeker goed nieuws voor het team, de snelheid in de kwalificatie was over de hele linie heel, heel sterk", begon hij tegenover Viaplay. "Max leidde Q1 en Q2 zo'n beetje met een paar honderdsten. Het betekent zeker dat de onderliggende snelheid van de auto hier erg sterk is, dus je kunt het natuurlijk niet helpen dat je een beetje teleurgesteld bent dat we de eerste startrij en de pole position hebben gemist, maar over het geheel genomen is het heel sterk geweest. En Max was ongelooflijk."

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Teambaas tevens trots op Lawson

Mekies wees daarnaast op de teamprestatie in de breedte op de uitdagende Madring. Hij zag Liam Lawson namelijk meestrijden om de voorste posities in Q1 en Q2. Ook al werd het uiteindelijk slechts P8 voor de Nieuw-Zeelander in Q3, het gat naar Verstappen was slechts drie tienden. Mekies onderstreepte het belang van die verzamelde data voor het hele team en bedankte tevens het personeel in de fabriek. "Het is ook goed om te zien dat Liam er ook heel, heel dichtbij zit. Dus op een moeilijk circuit als dit is dat goed nieuws voor de auto. Ook dank aan iedereen in Milton Keynes."

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