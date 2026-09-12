VIDEO | 'McLaren verliest geduld en onderhandelt opnieuw met Red Bull Racing'
VIDEO | 'McLaren verliest geduld en onderhandelt opnieuw met Red Bull Racing'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris verrast vriend en vijand door pole position te pakken voor de allereerste Grand Prix van Madrid. Het werd echt super spannend op het eind want op het einde van de kwalificatie kon het echt alle kanten op. De leider in het kampioenschap Antonelli kwam als 2de over de streep, en Max Verstappen begint vanaf de derde stek morgen. Ondertussen probeert het team van McLaren Gianpiero Lambiase al vóór 2028 bij het team te krijgen, zo weet de Telegraaf te melden.
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