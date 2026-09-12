close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | 'McLaren verliest geduld en onderhandelt opnieuw met Red Bull Racing'

VIDEO | 'McLaren verliest geduld en onderhandelt opnieuw met Red Bull Racing'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lando Norris verrast vriend en vijand door pole position te pakken voor de allereerste Grand Prix van Madrid. Het werd echt super spannend op het eind want op het einde van de kwalificatie kon het echt alle kanten op. De leider in het kampioenschap Antonelli kwam als 2de over de streep, en Max Verstappen begint vanaf de derde stek morgen. Ondertussen probeert het team van McLaren Gianpiero Lambiase al vóór 2028 bij het team te krijgen, zo weet de Telegraaf te melden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Red Bull Racing McLaren Gianpiero Lambiase Grand Prix van Spanje Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

  • 2 uur geleden
  • 10
Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

  • Vandaag 15:28
  • 16
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

  • Vandaag 14:51
  • 4
Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

  • Vandaag 14:31
  • 9
Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'

Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'

  • 49 minuten geleden
Stella vol ongeloof na polerondje Norris: 'Raakte de muur om op de racelijn te blijven'

Stella vol ongeloof na polerondje Norris: 'Raakte de muur om op de racelijn te blijven'

  • 1 uur geleden

Net binnen

19:12
Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'
18:34
Stella vol ongeloof na polerondje Norris: 'Raakte de muur om op de racelijn te blijven'
17:48
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer
17:15
Verstappen tevreden na P3 in Madrid: 'Kon de bochten aanvallen, zoals ik dat wil'
17:13
Norris vloekt van geluk na polerondje voor Grand Prix van Spanje: "O, shit!"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

Vandaag 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Vandaag 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Ontdek het op Google Play
x