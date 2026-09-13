Max Verstappen heeft tijdens het debuutweekend op het nieuwe stratencircuit in Madrid namens het voltallige rijdersveld stevig aan de bel getrokken bij de FIA. De viervoudig wereldkampioen kaartte bij het overkoepelende orgaan een aantal serieuze veiligheidskwesties aan, waarbij vooral het optreden van de marshalls en de onhandige indeling van de pitstraat onder vuur kwamen te liggen.

De Formule 1 rijdt dit weekend voor het eerst op de Madring rondom het IFEMA-beurscomplex, maar de vuurdoop verloopt vooralsnog allerminst vlekkeloos. Zowel tijdens de sessies van de koningsklasse als in het voorprogramma vonden er op vrijdag en zaterdag meerdere stevige crashes plaats. Zo zorgde een brandende bolide in de Formule 2 voor levensgevaarlijke taferelen en was er in de derde vrije training van de Formule 1 sprake van een flinke klapper toen Lewis Hamilton hard in de baanafzetting belandde.

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Zorgen over reactietijd van de marshalls

Max Verstappen stond na afloop van de actie op de baan de aanwezige pers te woord om de onrust onder de coureurs toe te lichten. Met name de alertheid en het handelend optreden van het baanpersoneel riep de nodige vraagtekens op. Toen de Formule 2-bolide van Tasanapol Inthraphuvasak na een zware crash vlam vatte, kwamen de marshalls maar langzaam op gang om het vuur te doven. Daarnaast liet de reparatie van de beschadigde tecpro-barrière na de crash van Hamilton opmerkelijk lang op zich wachten.

De coureurs besloten de situatie dan ook direct voor te leggen aan de wedstrijdleiding, in de hoop herhaling tijdens de race te voorkomen. "Daar hebben we het met de FIA over gehad en volgens mij hebben ze ook wel met de marshalls gesproken", verduidelijkte Max Verstappen over de stappen die zijn ondernomen.

Onvrede over gigantische paddock en pitlane

Naast de veiligheid op de baan uitte Max Verstappen tijdens het overleg met de FIA ook kritiek op de praktische indeling van het circuit. De nieuwe locatie in de Spaanse hoofdstad beschikt over een immense paddock en een opvallend uitgestrekte pitstraat, wat inmiddels voor de nodige irritatie zorgt. Volgens de coureurs is de gekozen lay-out verre van logisch ingericht. De Nederlander gaf eerder al met een knipoog aan dat hij de enorme afstanden liever met de buggy overbrugt om op tijd bij de pitbox te arriveren.

De autosportbond lijkt de feedback van de coureurs inmiddels serieus te nemen en geeft toe dat de huidige infrastructuur te wensen overlaat. "Daar hebben we het ook over gehad en de FIA snapt het ook wel. Het is niet handig en er is ook niet heel logisch over nagedacht", aldus Max Verstappen over het overleg rondom de pitlane.

Potentie voor de toekomst

Ondanks de stevige kritiekpunten wilde Verstappen het Spaanse stratencircuit niet direct volledig afschrijven. De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat de omloop met een aantal gerichte aanpassingen best bestaansrecht heeft binnen de koningsklasse van de autosport: "Voor sommigen is het natuurlijk ook de eerste keer hier, maar uiteindelijk is dit wel heel erg belangrijk. Maar als ze het circuit hier op een paar plekken kunnen aanpassen, dan heeft het zeker potentie. Kijk, ik ben nooit echt een fan geweest van stratencircuits, maar er zijn ook slechtere banen op de kalender."

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