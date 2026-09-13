Hamilton zwaar over vuur na bewust veroorzaken gevaarlijke situatie: "Je kent de regels"

Lewis Hamilton is zaterdag tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje zwaar onder vuur komen te liggen. De Brit negeerde op het stratencircuit in Madrid duidelijke teaminstructies van Ferrari, nadat hij in bocht 22 hard in de baanafzetting belandde en voor een code rood zorgde. Hoewel de voorvleugel onder zijn SF-26 klem zat en zijn rechtervoorband lek was, koos de zevenvoudig wereldkampioen ervoor om alsnog door te rijden. Dat zorgde in de paddock en op televisie voor flink wat gefronste wenkbrauwen.

De actie van Hamilton deed het nodige stof opwaaien en leidde tot een felle woordenwisseling tijdens de live-uitzending van Sky F1. Ferrari-race-engineer Carlo Santi riep Hamilton via de boordradio maar liefst vier tot zes keer op om zijn wagen onmiddellijk aan de kant te zetten. De Brit gaf daar echter geen gehoor aan en liet weten dat de bolide nog vooruitging. Pas toen de wedstrijdleiding met een formeel verzoek kwam om de beschadigde wagen te parkeren, zette Hamilton zijn Ferrari definitief stil.

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Woordenwisseling tussen Ted Kravitz en David Croft

In de pitstraat nam pitreporter Ted Kravitz het in eerste instantie nog op voor Hamilton door te benadrukken hoe cruciaal de opbouw naar de rest van het weekend is: "Lewis weet hoe belangrijk het voor de rest van zijn weekend is om de voorbereiding op de kwalificatie en de training te hebben. Lewis wil hem wanhopig graag terugbrengen", aldus Kravitz over de poging om terug te keren naar de garage. Hij vond de gedachte achter de actie dan ook niet per se verkeerd: "Het is teleurstellend. Ik wilde dat hij terug naar binnen kwam. Ik begrijp wat je zegt over de regels, maar dit was slim nagedacht van Hamilton. We zullen zien wat voor straf hij krijgt."

Hoofdcommentator David Croft kon zich totaal niet vinden in de lezing van zijn collega. De Brit wees erop dat Hamilton, die in Madrid al aan zijn 393e Grand Prix-weekend bezig was, beter had moeten weten: "Dat is allemaal leuk en aardig Ted, dat is allemaal leuk en aardig, en ik weet dat hij 393 eerdere Grands Prix heeft gereden, maar je kent de regels: je rijdt niet met een auto in een onveilige toestand", beet Croft fel van zich af. "Het team zegt dat je moet stoppen. De coureur is daar nu twee keer over de radio tegenin gegaan, en uiteindelijk zet hij de auto pas stil. Ik heb het gevoel dat de wedstrijdleiding hier heel zwaar aan gaat tillen, omdat het team hem heeft opgedragen te stoppen."

Davidson haalt hard uit naar Lewis Hamilton

Ook voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson mengde zich met duidelijke verontwaardiging in de discussie en veegde het standpunt van Kravitz direct van tafel: "Nee, nee, nee. Ik ben het daar totaal niet mee eens, Ted", trapte Davidson af. De analist maakte zich grote zorgen over de gevaren op het circuit en benadrukte dat zo'n actie een verkeerd signaal afgeeft aan jonge talenten die naar de sport kijken.

Davidson onderstreepte dat veiligheid te allen tijde voorop moet staan, ongeacht wie er achter het stuur zit: "Elke jonge coureur die hier nu naar kijkt: doe dat niet. Dit doe je gewoon niet. Je had het misschien kunnen proberen, maar die regel bestaat niet voor niets. Als die vleugel er helemaal onder was geschoten en je voorwielen van de grond had getild, terwijl er marshals op de baan lopen – want het is een rode vlag, je moet aan al deze scenario's denken – en je kunt de auto niet besturen en je rijdt daardoor iemand aan... Het maakt niet uit of je een zevenvoudig wereldkampioen bent of niet. Je kunt een auto niet sturen als de voorwielen van de grond zijn getild. Die regel is er dus met een reden. Dat is mijn mening. Ik heb met genoeg wedstrijdleiders gesproken en veiligheid komt altijd op de eerste plaats. Dat moet gewoon in zo'n scenario."

Stewards laten actie van Lewis Hamilton onbestraft

De Ferrari van Hamilton, die momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap staat met 191 punten, werd uiteindelijk met een takelwagen van het stratencircuit gehaald. Ondanks de verhitte reacties en het weigeren van de orders van zijn race-engineer, kwam de routinier er genadig vanaf. De FIA-stewards bogen zich over het incident en oordeelden unaniem dat er geen verdere sancties of gridstraffen nodig waren. Daardoor kon Hamilton zonder tijdverlies of straffen aan de kwalificatie beginnen.

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