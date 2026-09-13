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Verstappen during FP1 at the Madring

De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart

Verstappen during FP1 at the Madring — Foto: © IMAGO
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De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Spanje bekendgemaakt, nadat er een aantal gridstraffen zijn uitgedeeld. Lando Norris vangt de race aan vanaf pole position, met Max Verstappen op de derde stek.

Norris wierp zich zaterdagmiddag op als grote verrassing door in Q3 uit het niets de snelste tijd op het bord te zetten. Met een 1:31.824 bleef hij Kimi Antonelli met slechts 0,011 seconde voor. Max Verstappen verreed eveneens een goede kwalificatie en kwalificeerde zich als derde, gevolgd door Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto en Arvid Lindblad. In deze volgorde zal de top tien vanmiddag om 15:00 uur van start gaan.

Gridstraffen voor Sainz en Stroll

Het rechterrijtje wordt afgetrapt door Nico Hülkenberg op P11, met daarachter Audi-teammaat Gabriel Bortoleto. Esteban Ocon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda positioneren zich hierachter. Alexander Albon vertrekt vanaf de zestiende plaats, gevolgd door Fernando Alonso en Sergio Pérez. Valtteri Bottas vertrekt vanaf de negentiende plaats. Carlos Sainz kwalificeerde zich als zeventiende, maar is drie plaatsen teruggezet omdat hij Bottas in de weg reed in kwalificatie.

Lance Stroll kreeg een gridstraf van veertig plaatsen vanwege nieuwe onderdelen op zijn auto en completeert de startgrid. Oliver Bearman nam vanwege schade aan de auto geen deel aan de kwalificatie en zou als 21ste vertrekken. Haas heeft er echter voor gekozen een nieuwe Energy Store, een nieuwe Control Electronics Unit en een nieuwe MGU-K in de bolide van de Fransman te leggen. Bearman zal de race daarom vanuit de pitstraat starten.

Bekijk de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Spanje hieronder.

Definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Spanje

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