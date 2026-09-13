close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Madrid

LIVE | Grand Prix van Spanje: Norris verliest leiding na slechte stop, Antonelli leidt virtueel

Madrid — Foto: © IMAGO
4 reacties

LIVE | Grand Prix van Spanje: Norris verliest leiding na slechte stop, Antonelli leidt virtueel

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het is tijd voor de Grand Prix van Spanje, die om 15:00 uur van start gaat op het gloednieuwe Madring-circuit in Madrid. Regerend kampioen Lando Norris vertrekt vanaf pole position, voor klassementsleider Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam ook in de buurt en zal vanaf P3 op een kansje voor de zege loeren. Volg alle ontwikkelingen live via ons liveblog.

LIVE | Grand Prix van Spanje

Sorteer op:

Nu

15:49

GP Spanje

De pitstop van Norris, die net na de VSC te lang duurde.

2m geleden

15:47

GP Spanje

Antonelli moet nu ook gaan oppassen, want hij heeft al twee track limits aan zijn broek gekregen. Bij vier track limits krijgt hij een tijdstraf.

5m geleden

15:44

GP Spanje

Antonelli geeft nu ook aan: "Controleer de auto. Het voelt niet goed aan." Het verklaart waarom de Italiaan tijd verliest op Leclerc.

6m geleden

15:43

GP Spanje

Opvallend dat het gaatje tussen Leclerc en Antonelli alleen maar groter is geworden. Momenteel moet Antonelli drie seconden goedmaken op de Monegask, daar waar het een paar ronden geleden nog iets meer dan één seconde was.

10m geleden

15:39

GP Spanje

Carlos Sainz (P15) krijgt een vijf seconden-straf voor zijn onderonsje met Alonso!

10m geleden

15:38

GP Spanje

Verstappen heeft van achteren momenteel geen gevaar. Op P4 ligt Russell op vijf ronden oude mediumbanden, maar de Nederlander is een halve seconde per ronde sneller. Russell moet Norris achter zich wel in de gaten houden. De regerend kampioen is sneller, maar ligt er nog wel vier seconden achter.

12m geleden

15:37

GP Spanje

Het momentje tussen Sainz en Alonso is inmiddels 'under investigation'. Antonelli zit rustig het gat naar Leclerc, die aan de leiding gaat, dicht te rijden.

14m geleden

15:34

GP Spanje

Verstappen is blij met de harde banden onder zijn RB22. Ze voelen 'robust' aan, zo geeft hij via de boordradio aan 'GP' door.

16m geleden

15:33

GP Spanje

Charles Leclerc leidt momenteel de Grand Prix van Spanje, maar rijdt op zestien ronden oude harde banden. Op 1,3 seconden daarachter rijdt Antonelli op vers rubber en daar weer zes seconden achter ligt Verstappen.

17m geleden

15:32

GP Spanje

De Aston Martin van Lance Stroll die naast de baan werd neergezet.

19m geleden

15:30

GP Spanje

Oei! De VSC is net voorbij en Norris komt alsnog binnen! Daarnaast gaat de stop niet goed, rechtsvoor gaat er niet makkelijk op en Norris komt achter Verstappen weer de baan op! 

19m geleden

15:29

GP Spanje

Uiteindelijk besluit het halve veld nu naar binnen te gaan en ook Norris komt alsnog naar binnen. Hij heeft een voorsprong van 20 seconden en de vraag is of hij de leiding kan behouden.

21m geleden

15:28

GP Spanje

En er hangt een gele vlag op de baan en de linker voorvleugel bij Piastri hangt los. Daarnaast staat Stroll stil op de baan, al hebben we daar het beeld nog niet van gezien. De Canadees is 'zijn remmen kwijt', zo vertelt hij. De VSC wordt op de baan gestuurd en Verstappen en Antonelli gaan direct nieuw rubber halen, Norris mist de boot.

23m geleden

15:26

GP Spanje

Zo verwoordde Alonso het onderonsje met Sainz.

24m geleden

15:25

GP Spanje

De pitwindow voor de mannen op geel is volgens Pirelli aangebroken. Die ligt volgens de Italianen tussen ronde 10 en 16. Alonso heeft het ondertussen aan de stok met landgenoot Sainz, waarbij de tweevoudig kampioen bijna in de muur werd gedrukt.

Gerelateerd

Grand Prix van Spanje Madrid Grand Prix van Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

  • Gisteren 20:29
  • 13
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

  • Gisteren 17:48
  • 13
Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"

Mol ziet Hamilton opnieuw collega's hinderen: "Dat doet hij altijd"

  • Gisteren 10:21
  • 6
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

  • 26 minuten geleden
  • 3
De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart

De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart

  • 1 uur geleden
  • 2
FIA deelt boetes en gridstraf uit voor F1 GP van Spanje | GPFans Raceday

FIA deelt boetes en gridstraf uit voor F1 GP van Spanje | GPFans Raceday

  • 3 uur geleden

Net binnen

15:22
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"
14:46
Verstappen switcht van 'Mad Max'naar 'Gentle Max': 'Dat wil je niet'
14:04
De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart
13:20
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'
12:41
Verstappen over 'onzinnige' layout F1-circuit Madrid: "Input coureurs zou gevraagd moeten worden"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

Gisteren 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Gisteren 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Ontdek het op Google Play
x