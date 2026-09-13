En er hangt een gele vlag op de baan en de linker voorvleugel bij Piastri hangt los. Daarnaast staat Stroll stil op de baan, al hebben we daar het beeld nog niet van gezien. De Canadees is 'zijn remmen kwijt', zo vertelt hij. De VSC wordt op de baan gestuurd en Verstappen en Antonelli gaan direct nieuw rubber halen, Norris mist de boot.