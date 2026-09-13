LIVE | Grand Prix van Spanje: Norris verliest leiding na slechte stop, Antonelli leidt virtueel
LIVE | Grand Prix van Spanje: Norris verliest leiding na slechte stop, Antonelli leidt virtueelMaak ons je Google-favoriet
Het is tijd voor de Grand Prix van Spanje, die om 15:00 uur van start gaat op het gloednieuwe Madring-circuit in Madrid. Regerend kampioen Lando Norris vertrekt vanaf pole position, voor klassementsleider Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam ook in de buurt en zal vanaf P3 op een kansje voor de zege loeren. Volg alle ontwikkelingen live via ons liveblog.
LIVE | Grand Prix van Spanje
GP Spanje
De pitstop van Norris, die net na de VSC te lang duurde.
GP Spanje
Antonelli moet nu ook gaan oppassen, want hij heeft al twee track limits aan zijn broek gekregen. Bij vier track limits krijgt hij een tijdstraf.
GP Spanje
Antonelli geeft nu ook aan: "Controleer de auto. Het voelt niet goed aan." Het verklaart waarom de Italiaan tijd verliest op Leclerc.
GP Spanje
Opvallend dat het gaatje tussen Leclerc en Antonelli alleen maar groter is geworden. Momenteel moet Antonelli drie seconden goedmaken op de Monegask, daar waar het een paar ronden geleden nog iets meer dan één seconde was.
GP Spanje
Carlos Sainz (P15) krijgt een vijf seconden-straf voor zijn onderonsje met Alonso!
GP Spanje
Verstappen heeft van achteren momenteel geen gevaar. Op P4 ligt Russell op vijf ronden oude mediumbanden, maar de Nederlander is een halve seconde per ronde sneller. Russell moet Norris achter zich wel in de gaten houden. De regerend kampioen is sneller, maar ligt er nog wel vier seconden achter.
GP Spanje
Het momentje tussen Sainz en Alonso is inmiddels 'under investigation'. Antonelli zit rustig het gat naar Leclerc, die aan de leiding gaat, dicht te rijden.
GP Spanje
Verstappen is blij met de harde banden onder zijn RB22. Ze voelen 'robust' aan, zo geeft hij via de boordradio aan 'GP' door.
GP Spanje
Charles Leclerc leidt momenteel de Grand Prix van Spanje, maar rijdt op zestien ronden oude harde banden. Op 1,3 seconden daarachter rijdt Antonelli op vers rubber en daar weer zes seconden achter ligt Verstappen.
GP Spanje
De Aston Martin van Lance Stroll die naast de baan werd neergezet.
GP Spanje
Oei! De VSC is net voorbij en Norris komt alsnog binnen! Daarnaast gaat de stop niet goed, rechtsvoor gaat er niet makkelijk op en Norris komt achter Verstappen weer de baan op!
GP Spanje
Uiteindelijk besluit het halve veld nu naar binnen te gaan en ook Norris komt alsnog naar binnen. Hij heeft een voorsprong van 20 seconden en de vraag is of hij de leiding kan behouden.
GP Spanje
En er hangt een gele vlag op de baan en de linker voorvleugel bij Piastri hangt los. Daarnaast staat Stroll stil op de baan, al hebben we daar het beeld nog niet van gezien. De Canadees is 'zijn remmen kwijt', zo vertelt hij. De VSC wordt op de baan gestuurd en Verstappen en Antonelli gaan direct nieuw rubber halen, Norris mist de boot.
GP Spanje
Zo verwoordde Alonso het onderonsje met Sainz.
GP Spanje
De pitwindow voor de mannen op geel is volgens Pirelli aangebroken. Die ligt volgens de Italianen tussen ronde 10 en 16. Alonso heeft het ondertussen aan de stok met landgenoot Sainz, waarbij de tweevoudig kampioen bijna in de muur werd gedrukt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- Gisteren 20:29
- 13
De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart
- 1 uur geleden
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Net binnen
LIVE | Grand Prix van Spanje: Norris verliest leiding na slechte stop, Antonelli leidt virtueel
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"
- 26 minuten geleden
- 3
Verstappen switcht van 'Mad Max'naar 'Gentle Max': 'Dat wil je niet'
- 1 uur geleden
De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart
- 1 uur geleden
- 2
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'
- 2 uur geleden
- 8
Verstappen over 'onzinnige' layout F1-circuit Madrid: "Input coureurs zou gevraagd moeten worden"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- Gisteren 20:29
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus