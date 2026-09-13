Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is pislink tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Spanje. De Nederlander kreeg van Gianpiero Lambiase de opdracht om Lewis Hamilton erdoor te laten en dat kon op weinig begrip rekenen vanuit de cockpit van de Nederlander.
De Grand Prix van Spanje beleefde op zondag een veelbewogen start waarin er genoeg gebeurde. Voorop het veld was er geduw en getrek en zagen we Verstappen in de clinch met Hamilton. De Nederlander passeerde ook Kimi Antonelli en lag op de tweede plek van de race, waarna hij te horen kreeg dat Red Bull dacht dat het beter was om Hamilton voorbij te laten. Daar kon Verstappen totaal geen begrip voor opbrengen: "Maat, waar the f*ck zijn jullie over aan het praten? Hij [Hamilton] was tegen me aan gebeukt! als ik op de baan blijf, lig ik uit de race", zo hoorden we de Nederlander mopperen. Uiteindelijk gehoorzaamde hij toch en liet hij de Brit, die inmiddels zelf uit de race ligt, voorbij.
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