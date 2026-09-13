Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje op het gloednieuwe Madring-circuit kort maar krachtig van zich laten horen richting een medewerker van de organisatie. De McLaren-coureur kreeg te horen dat hij een drankje nuttigde dat niet was goedgekeurd, waarna de Brit duidelijk liet blijken absoluut niet gediend te zijn van het strenge protocol na een slopende race.
De frustratie bij Norris was overigens goed verklaarbaar na een bijzonder hectische wedstrijd op het hybride stratencircuit in Madrid. Op zaterdag wist hij nog op knappe wijze de allereerste poleposition op de Madring op te eisen door deze op het nippertje af te snoepen van Kimi Antonelli, maar de zondag verliep een stuk minder vlekkeloos voor de Brit. Norris raakte de leiding in de wedstrijd kwijt door een nadelig uitpakkende pitstop tijdens een virtual safety car-fase. Uiteindelijk moest hij dan ook genoegen nemen met de derde trede van het podium, achter racewinnaar Antonelli en Max Verstappen.
Duidelijke boodschap
Toen Norris zich na de podiumceremonie in de perszone meldde, werd hij meteen aangesproken door een official van de organisatie. Die wees de coureur erop dat het drinken dat hij bij zich had niet aan de officiële reglementen voldeed. De McLaren-kopman beet daarop met zichtbare irritatie van zich af tegenover de medewerker: "Ik heb net een race gereden, ik mag drinken wat ik wil", zo liet Norris resoluut weten.
Drinken belangrijk
Het is bekend dat Norris na afloop van zware races extreem alert is op zijn vochtinname, vooral om fysieke klachten en misselijkheid na zware hitte en extreme inspanning tegen te gaan. Formule 1-coureurs stappen na een uitputtingsslag van bijna twee uur onder gigantische G-krachten immers volledig leeg uit hun wagen. Dat er direct na het vallen van de vlag discussie ontstond over commerciële voorschriften en sponsorverplichtingen, schoot bij de Brit dan ook volledig in het verkeerde keelgat.
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