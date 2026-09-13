Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'
Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is na afloop van de Grand Prix van Spanje best wel tevreden over de behaalde tweede plek. De Nederlander is duidelijk over de snelheid van de RB22 en haalt ook even het momentje met Lewis Hamilton erbij.
Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P3 en deed dat op gebruikte softbanden. Nadat de Virtual Safety Car de baan op kwam voor Lance Stroll, klapte hij samen met Kimi Antonelli naar binnen om vers rubber te halen, daar waar Lando Norris buiten bleef. Een rondje later volgde de McLaren-coureur, maar mede dankzij een slechte stop kwam hij erachter weer naar buiten.
Verstappen tevreden met P2
Verstappen is bij Viaplay dan ook nuchter: "Je moet er ook gewoon realistisch naar kijken. Kimi was snel en Lando was sneller dan iedereen. En uiteindelijk hebben we geprofiteerd van Lando die natuurlijk pech had met de Virtual Safety Car."
Actie met Hamilton
In de eerste bocht had Verstappen het met Lewis Hamilton aan de stok. De Nederlander moest de chicane afsnijden om uit te wijken voor Hamilton, maar moest die plek uiteindelijk later teruggeven. "Het enige wat ik in die eerste bocht heb gedaan is voorkomen dat ik schade kreeg. Als ik daar op de baan was gebleven, dan hadden we honderd procent schade gehad. Zo wil je ook niet de race rijden", zo legt Verstappen het uit. Op de vraag of hij het plekje eigenlijk wel moest teruggeven, is hij ook helder: "De discussie kan je oneindig voeren. Dus laten we het daar maar bij houden. Ik heb het een plekje gegeven en het is prima zo (...) Ik weet niet of het team iets van de FIA heeft gehoord. Altijd makkelijk praten achteraf."
De Nederlander is ook duidelijk over de RB22: "We komen nog altijd tekort. Ik heb niet dezelfde snelheid als Kimi en Lando. Dat is wel duidelijk geworden tijdens de race. Maar uiteindelijk toch weer een mooi resultaat gehaald. (...) We weten waar we aan moeten werken. Nu moet er ook wel wat komen."
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