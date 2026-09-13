Voor Lewis Hamilton was de Grand Prix van Spanje er eentje met een nare afloop. Zo moest de zevenvoudig kampioen zijn SF-26 vroegtijdig parkeren na problemen met het rempedaal.

Hamilton vertrok vanaf P4 en zag Max Verstappen voor zich. Bij het doven van de startlichten was de Engelsman Verstappen al bijna voorbij, maar bij het ingaan van de eerste bocht kwam Verstappen weer langszij. De Nederlander moest die plek tijdens de race uiteindelijk teruggeven en verklaarde op de boardradio dat hij die actie wel moest uitvoeren, omdat hij anders niet meer had meegedaan aan de race.

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Hamilton zag Verstappen niet eens

Hamilton geeft bij Viaplay zijn kant van het verhaal: "Ik weet niet eens waar hij was. Ik haalde hem bij de start in en toen was ik met Lando bezig bij het ingaan van bocht één. Toen zag ik ineens dat Max voor me lag." Verder legt Hamilton uit dat de wagen eigenlijk prima aanvoelde, totdat zijn rempedaal ineens niet meer werkte: "Het voelde goed. Goede start en toen voelde ik iets met de remmen in bocht vijf. Toen werd het pedaal erg lang."

? "Lewis almost shunted into me. He was out of control"



Max Verstappen wasn't impressed with Lewis Hamilton's antics on the first lap ?#F1 #SpanishGP | LAP 2/57 pic.twitter.com/MtXl1w5Qo7 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

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