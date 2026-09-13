Hamilton wijst naar eerste bocht met Verstappen: 'Toen zag ik Max ineens voor me liggen'
Hamilton wijst naar eerste bocht met Verstappen: 'Toen zag ik Max ineens voor me liggen'Maak ons je Google-favoriet
Voor Lewis Hamilton was de Grand Prix van Spanje er eentje met een nare afloop. Zo moest de zevenvoudig kampioen zijn SF-26 vroegtijdig parkeren na problemen met het rempedaal.
Hamilton vertrok vanaf P4 en zag Max Verstappen voor zich. Bij het doven van de startlichten was de Engelsman Verstappen al bijna voorbij, maar bij het ingaan van de eerste bocht kwam Verstappen weer langszij. De Nederlander moest die plek tijdens de race uiteindelijk teruggeven en verklaarde op de boardradio dat hij die actie wel moest uitvoeren, omdat hij anders niet meer had meegedaan aan de race.
Hamilton zag Verstappen niet eens
Hamilton geeft bij Viaplay zijn kant van het verhaal: "Ik weet niet eens waar hij was. Ik haalde hem bij de start in en toen was ik met Lando bezig bij het ingaan van bocht één. Toen zag ik ineens dat Max voor me lag." Verder legt Hamilton uit dat de wagen eigenlijk prima aanvoelde, totdat zijn rempedaal ineens niet meer werkte: "Het voelde goed. Goede start en toen voelde ik iets met de remmen in bocht vijf. Toen werd het pedaal erg lang."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'
- 3 uur geleden
- 3
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Spanje: Antonelli leidt in Madrid, Verstappen verdedigt t.o.v. Norris
- Vandaag 14:34
- 15
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
Net binnen
Verstappen over de opmars van Antonelli: 'Niet te druk om maken, hij vliegt'
- 26 minuten geleden
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 53 minuten geleden
Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton
- 1 uur geleden
- 1
Russell geeft wereldtitel op na frustrerende race: 'Realistisch gezien niet"
- 1 uur geleden
- 2
Geïrriteerde Norris pakt journalist hard aan: 'Heb je de race wel gekeken?'
- 1 uur geleden
Verstappen trekt gemengde conclusie na Grand Prix op Madring | GPFans Race Day
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- Gisteren 20:29
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus