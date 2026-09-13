Wolff na Spaanse GP vol lof over Mercedes: 'Binnen drie seconden beslist'
Wolff na Spaanse GP vol lof over Mercedes: 'Binnen drie seconden beslist'Maak ons je Google-favoriet
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje tekst en uitleg gegeven over de overwinning van Kimi Antonelli op het stratencircuit in Madrid. Waar de Duitse renstal dit seizoen naar eigen zeggen al vaker werd benadeeld door neutralisaties, viel het kwartje tijdens deze race precies de goede kant op dankzij een razendsnelle strategische beslissing vanaf de pitmuur.
De triomf van Antonelli kreeg vorm op het moment dat er een virtual safety car werd uitgeroepen en raceleider Lando Norris net de ingang van de pitstraat was gepasseerd. Mercedes aarzelde geen fractie van een seconde en dirigeerde Antonelli direct naar binnen voor vers rubber. De jonge coureur greep daardoor de leiding en reed vervolgens beheerst naar de overwinning, voor Max Verstappen en Norris.
Bliksemsnelle communicatie
Wolff legde na afloop van de race uit hoe het strategische proces achter de schermen in een moordend tempo tot stand kwam. "We hebben dit jaar tot nu toe vooral pech gehad met VSC's en Safety Cars, dit keer konden we hem er letterlijk direct in halen en vervolgens reed hij heel, heel erg goed", vertelde de Oostenrijker over het sleutelmoment. "Het proces verliep vandaag geweldig. Iemand zei dat dat niet snel zou worden opgeruimd, strategie naar Bono, Bono heeft het dubbel gecheckt, Bono naar Kimi en dat gebeurde allemaal binnen een tijdsbestek van ongeveer drie seconden."
Mechanische pech
Nog geen tijd voor feest
Wolff weigert ondanks de overwinning en de gunstige situatie in het kampioenschap achterover te leunen. De Oostenrijkse topman beseft dat het tij in de autosport op elk gewenst moment weer kan keren door technische problemen. "We willen onze voet niet van het gaspedaal halen en niet te vroeg feestvieren, want het blijft een mechanische sport; uitvalbeurten kunnen altijd gebeuren", benadrukte de teambaas waakzaam.
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