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Max Verstappen, Lando Norris, generic, 2026, Spanish GP

Verstappen trekt gemengde conclusie na Grand Prix op Madring | GPFans Race Day

Verstappen trekt gemengde conclusie na Grand Prix op Madring | GPFans Race Day

Sebastiaan Kissing
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De allereerste Grand Prix van Spanje op de Madring is gewonnen door Kimi Antonelli. McLaren ging de mist in door Norris pas na het einde van de VSC naar binnen te halen, waardoor Leclerc de leiding overnam. De Ferrari-coureur reed lange tijd aan kop, maar moest uiteindelijk nog een pitstop maken. Antonelli profiteerde optimaal en reed vervolgens overtuigend naar de overwinning, voor Verstappen en uiteindelijk toch Land Norris op P3.

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