Geïrriteerde Norris pakt journalist hard aan: 'Heb je de race wel gekeken?'
Geïrriteerde Norris pakt journalist hard aan: 'Heb je de race wel gekeken?'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft zondag na afloop van de Grand Prix van Spanje nog eens fel en zichtbaar geïrriteerd gereageerd, dit keer op een vraag van een verslaggever in de mediapen van het Madring-circuit in Madrid.
De McLaren-coureur zag een mogelijke overwinning in rook opgaan door een uiterst ongelukkig getimede virtual safety car en was duidelijk niet gediend van vragen over zijn tactische keuzes tijdens die neutralisatie. In gesprek met de zender Nova Sport zette de Brit de aanwezige journalist dan ook direct op zijn nummer door openlijk te betwijfelen of die de wedstrijd überhaupt wel had gevolgd.
Pech
De frustratie zat diep bij Norris na een race waarin hij lange tijd aan de leiding ging. Op het moment dat Lance Stroll stilviel en de wedstrijdleiding besloot de virtual safety car in te roepen, reed de McLaren-coureur echter net voorbij de ingang van de pitstraat. Waar achtervolgers Kimi Antonelli en Max Verstappen wel direct naar binnen konden duiken voor vers rubber en zo een beslissend voordeel grepen, moest Norris op de baan blijven op versleten banden. De Brit viel daardoor terug naar de derde positie en zag debutant Antonelli uiteindelijk met de overwinning aan de haal gaan.
Virtual safety car
Toen Norris in de mediamixzone van Nova Sport de vraag kreeg of er tijdens de neutralisatie geen mogelijkheid was geweest om tactisch iets anders te proberen, reageerde hij meteen vinnig: "Hoe zag het eruit? Heb je de race gekeken?" De interviewer gaf aan de race wel degelijk gezien te hebben, maar de McLaren-coureur snoerde hem direct de mond. "Nee, dat heb je niet. Je kunt de race niet hebben gekeken." De journalist bracht nog in dat pitten op een tegenovergestelde strategie wellicht onrealistisch was, maar Norris kapte het gesprek resoluut af: "Nou, ik was de pitstraat al voorbij. Ik kan niets doen. Ik heb gewoon pech. Dus nee, ik kan niets doen. Het is gewoon een stomme worp van de dobbelsteen en dat is het."
Gevecht met Verstappen
Ook over zijn latere ontmoeting op het asfalt met Verstappen hoefde de interviewer niet veel tekst te verwachten. Gevraagd naar hoe hij het duel met de Nederlander had ervaren en of er nog kansen waren geweest om hem aan te vallen op het stratencircuit in Madrid, waar hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de onderste trede van het podium, was Norris glashelder: "Er is geen gevecht, je kunt hier niet inhalen, dus behoorlijk saai."
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