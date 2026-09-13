Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'
Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid zijn emoties de vrije loop gelaten. De coureur van Red Bull Racing kreeg in de openingsfase van de wedstrijd de opdracht van zijn team om zijn positie af te staan aan Lewis Hamilton. Dat besluit zorgde voor flink wat frustratie in de cockpit van de Nederlander, die ronden later nog altijd ziedend rondreed en zijn onvrede luidkeels kenbaar maakte.
De aanleiding voor de commotie ontstond al in de allereerste ronde op het stratencircuit. Verstappen belandde in een intens gevecht met Hamilton en sneed daarbij een van de bochten af. Om te voorkomen dat de wedstrijdleiding hem zou bestraffen met een tijdstraf, greep de pitmuur van Red Bull Racing direct in met het dwingende verzoek om de Ferrari voorbij te laten. Uit de beelden aan boord van de RB-bolide bleek duidelijk dat Verstappen op het rechte stuk van het gas ging, waarna Hamilton hem aan de linkerkant kon passeren.
Woede over de boordradio
Verstappen was het overduidelijk oneens met de instructie van zijn team en hield zich dan ook niet in richting de pitmuur. De meervoudig wereldkampioen wond er geen doekjes om en uitte zijn ongenoegen direct via het radioverkeer. "Ga je mij nu de positie teruggeven? Fucking onzin. Dit is fucking Mickey Mouse-racen", brieste Verstappen luidkeels over de radio.
Uitvalbeurt Hamilton
Lang kon Hamilton overigens niet genieten van de gewonnen positie. Vrijwel meteen na de inhaalactie stootte de Brit namelijk op serieuze problemen met de remmen van zijn Ferrari. De coureur zakte in rap tempo terug door het veld en zag zich al vroeg in de wedstrijd genoodzaakt om zijn auto langs de baan stil te zetten, wat het einde van zijn race betekende. Ondanks het feit dat zijn concurrent wegviel en hij zijn plek weer terugkreeg, was Verstappen nog altijd allerminst gekalmeerd. De Red Bull-kopman bleef ook in de ronden daarna via de boordradio foeteren en vloeken over de beslissing om zijn plaats af te staan, waarmee wel duidelijk was dat het voorval hem nog bijzonder hoog zat.
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