Antonelli wint Spaanse Grand Prix, Norris geïrriteerd richting official en journalist | GPFans Recap

De Grand Prix van Spanje op de gloednieuwe Madring stond vandaag op het programma en werd gewonnen door Kimi Antonelli. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Voor het eerst in de geschiedenis werd er deze zondag een Grand Prix verreden in de Spaanse hoofdstad en de race werd voor polesitter Lando Norris een grote domper. De man die vanaf P1 begon kende de nodige pech met een virtual safety car en moest lijdzaam toezien hoe daardoor de zege richting concurrent Antonelli ging. De frustraties later in de paddock bleken dan ook vrij hoog te liggen. Vanzelfsprekend was er genoeg na te bespreken over de race.

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Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Spanje in Madrid op zijn naam geschreven. Op de veelbesproken en gloednieuwe Madring kwam de Italiaan na 57 ronden als eerste over de streep. Max Verstappen en Lando Norris completeerden het podium. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van Spanje.

Hamilton zwaar onder vuur na bewust veroorzaken gevaarlijke situatie: "Je kent de regels"

Lewis Hamilton is zaterdag tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje zwaar onder vuur komen te liggen. De Brit negeerde op het stratencircuit in Madrid duidelijke teaminstructies van Ferrari, nadat hij in bocht 22 hard in de baanafzetting belandde en voor een code rood zorgde. Hoewel de voorvleugel onder zijn SF-26 klem zat en zijn rechtervoorband lek was, koos de zevenvoudig wereldkampioen ervoor om alsnog door te rijden. Dat zorgde in de paddock en op televisie voor flink wat gefronste wenkbrauwen. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton.

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Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'

Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje op het gloednieuwe Madring-circuit kort maar krachtig van zich laten horen richting een medewerker van de organisatie. De McLaren-coureur kreeg te horen dat hij een drankje nuttigde dat niet was goedgekeurd, waarna de Brit duidelijk liet blijken absoluut niet gediend te zijn van het strenge protocol na een slopende race. Lees hier het hele artikel over Lando Norris.

Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid zijn emoties de vrije loop gelaten. De coureur van Red Bull Racing kreeg in de openingsfase van de wedstrijd de opdracht van zijn team om zijn positie af te staan aan Lewis Hamilton. Dat besluit zorgde voor flink wat frustratie in de cockpit van de Nederlander, die ronden later nog altijd ziedend rondreed en zijn onvrede luidkeels kenbaar maakte. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen.

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Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

Max Verstappen is pislink tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Spanje. De Nederlander kreeg van Gianpiero Lambiase de opdracht om Lewis Hamilton erdoor te laten en dat kon op weinig begrip rekenen vanuit de cockpit van de Nederlander. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen.

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