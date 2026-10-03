Race 1 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS op het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat om 14:00 uur van start. Kampioenschapsleider Bastian Buus begint vanaf de pole position met de Lionspeed-Porsche. Thierry Vermeulen heeft zich als negende gekwalificeerd met de Emil Frey-Ferrari. Dani Juncadella, de titelkandidaat van Verstappen Racing, moet helemaal vanaf P21 komen in een veld van 44 auto's. Lees hier de samenvatting van de kwalificatie terug.

Dit is de volledige startopstelling.

Here is the starting grid for Race 1 of the GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS at the Circuit de Barcelona-Catalunya.#GTWorldEurope pic.twitter.com/OnYnlzjRdQ — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 3, 2026

Race 1 wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.

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