Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand

Terwijl Max Verstappen zelf racet in de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië dit weekend, kan een coureur van zijn team en een protegé van hem kampioen worden in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS, één van de meest prestigieuze GT3-klasses. GPFans legt uit hoe Dani Juncadella van Verstappen Racing en de Nederlander Thierry Vermeulen ervoor staan in de tussenstand voor de seizoensfinale op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De GT World Challenge Europe powered by AWS bestaat uit twee verschillende kampioenschappen: de Endurance Cup en de Sprint Cup. In klasses is er nog maar één raceweekend over. De Endurance Cup eindigt op 17 oktober in Portimão, waar Max Verstappen zelf zal racen, maar de Sprint Cup eindigt dit weekend al in Spanje. Er zijn maar liefst acht coureurs of coureurduo's die kampioen kunnen worden in de algemene puntenstand met nog twee races van ieder een uur te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Wie staat waar in de tussenstand?

Bastian Buus en Ricardo Feller staan bovenaan het Sprint Cup-kampioenschap met 59 punten achter hun naam. De coureurs van de Lionspeed GP-Porsche hebben tot dusver een erg wisselvallig seizoen gehad met vier podiums waarvan twee overwinningen, maar ook vier races waarbij ze geen punten scoorden.

Arthur Leclerc, het broertje van Ferrari F1-coureur Charles Leclerc, en Thomas Neubauer van AF Corse vinden we op de tweede stek in de tussenstand met 53,5 punten. Juncadella, die de AMG deelt met Chris Lulham, staat daar weer een half puntje achter. Voor de in Barcelona geboren en getogen coureur is het natuurlijk zijn thuisrace en hij zal proberen het rijderskampioenschap binnen te slepen met Verstappen Racing.

Kelvin van der Linde en Charles Weerts zijn de regerend Sprint Cup-kampioenen en zullen ten minste 10 punten goed moeten maken op Buus en Feller. De mannen van Team WRT en BMW staan op 49,5 punten. Lucas Auer en Maro Engel van Winward Racing vinden we op de vijfde positie met 42 punten.

Ben Green en Vermeulen maakten een lastig seizoen mee tot Circuit Zandvoort, waar de Emil Frey-Ferrari-coureurs derde en eerste werden. Ze hielden hun titelkansen daardoor in leven, al wordt het een flinke uitdaging, aangezien hun achterstand op Buus en Feller 19 punten is.

Max Hesse en Valentino Rossi in een andere BMW van Team WRT staan op 32,5 punten, terwijl ook Dorian Boccolacci mathematisch gezien nog kampioen kan worden. De laatstgenoemde staat op 26 punten. Normaal gesproken heeft hij Morris Schuring als ploegmaat in de Boutsen VDS-Porsche, maar Sven Müller valt in. De Nederlander is dit weekend namelijk in de Verenigde Staten voor de Petit Le Mans, de laatste race van het IMSA SportsCar Championship.

© SRO/JEP | Buus en Feller leiden het kampioenschap met de Lionspeed GP-Porsche

Hoeveel punten zijn er nog te verdienen?

Er vinden twee races met ieder een aparte kwalificatie plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya dit weekend. Voor de pole position is 1 punt te verdienen en voor een overwinning 16,5 punten, en dus komen we uit op een totaal van 35 punten.

Dit is hoe het puntensysteem werkt:

P1: 16,5 punten

P2: 12 punten

P3: 9,5 punten

P4: 7,5 punten

P5: 6 punten

P6: 4,5 punten

P7: 3 punten

P8: 2 punten

P9: 1 punt

P10: 0,5 punten

Pole: 1 punt

Er wordt in de Sprint Cup niet gebruikgemaakt van dezelfde puntenstand als in de Formule 1, omdat er ook een gecombineerd kampioenschap is waarbij de punten van de Endurance Cup en de Sprint Cup bij elkaar worden opgeteld. Aangezien de Endurance Cup minder races heeft dan de Sprint Cup, zijn er wat minder punten te verdienen per Sprint Cup-wedstrijd om zo een balans te creëren tussen de twee verschillende kampioenschappen.

Tussenstand met nog acht titelkandidaten:

1. Buus / Feller - 59 punten

2. Leclerc / Neubauer - 53,5 (-5,5)

3. Juncadella - 53 (-6)

4. Van der Linde / Weerts - 50 (-9)

5. Auer / Engel - 42,5 (-16,5)

6. Green / Vermeulen - 40 (-19)

7. Hesse / Rossi - 33,5 (-25,5)

8. Boccolacci - 26 (-33)



Gerelateerd