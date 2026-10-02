close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hamilton vreest winterrace in Imola: ‘Niet de plek voor veel inhaalacties’

FIA legt Hamilton straf op na incident met Bortoleto in tweede vrije training

Hamilton vreest winterrace in Imola: ‘Niet de plek voor veel inhaalacties’ — Foto: © IMAGO
7 reacties

FIA legt Hamilton straf op na incident met Bortoleto in tweede vrije training

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA heeft zich gebogen over de overtreding van Lewis Hamilton tijdens de tweede vrije training in Maleisië. De Engelsman zat collega Gabriel Bortoleto in de weg en mocht daarvoor bij de stewards verschijnen. De Brit komt echter goed weg, want de wedstrijdleiding heeft besloten enkel een boete van 10.000 euro uit te delen.

Tijdens VT2 was het Bortoleto die werd opgehouden door Hamilton op weg naar bocht negen. "Wat is deze gast aan het doen, man? Hij ziet mij aankomen en gaat mij op de racelijn blokkeren", zo gaf Bortoleto door aan zijn race-engineer. Hamilton gaf juist aan dat hij niets kon zien via zijn rechterspiegel, wat het momentje mogelijk verklaart. De FIA riep het duo echter op zich te melden. De stewards oordelen nu dat het Hamilton was die fout zat.

Stewards buigen zich over overtreding Hamilton en delen conclusie

In een officiële verklaring laat de autosportbond weten dat 'auto 44 onnodig auto 5 heeft opgehouden in bocht 9'. Hierdoor overtrad Hamilton artikel B4.1.1 van de sportieve reglementen en moet hij nu een boete betalen. De boete bedraagt maar liefst 10.000 euro. Een flink bedrag, al zal Hamilton er weinig moeite mee hebben dit af te rekenen, gezien zijn salaris. De zevenvoudig wereldkampioen zal vooral blij zijn dat hij niet zwaarder is gestraft voor het incident. Ferrari hoopt namelijk hoge ogen te gaan gooien dit weekend in Maleisië, waar de Grand Prix van Bahrein wordt verreden.

Gerelateerd

Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd

Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd

  • Vandaag 11:49
  • 18
Vasseur niet blij met uitspraken Hamilton: "Gaat niet om één individu"

Vasseur niet blij met uitspraken Hamilton: "Gaat niet om één individu"

  • Vandaag 11:29
Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'

Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'

  • 29 september 2026 09:57
  • 6
Hamilton spijkerhard over Vasseur-geruchten: "Mensen hebben geen idee"

Hamilton spijkerhard over Vasseur-geruchten: "Mensen hebben geen idee"

  • Gisteren 14:58
Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen

Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen

  • Zojuist
Hadjar grapt over polsblessure: 'Op de bank zitten leverde mij podium én nieuw contract op'

Hadjar grapt over polsblessure: 'Op de bank zitten leverde mij podium én nieuw contract op'

  • 29 minuten geleden

Net binnen

17:32
Porsche bovenaan in vrije trainingen, Juncadella en Vermeulen allebei snel in de regen
17:03
Hadjar grapt over polsblessure: 'Op de bank zitten leverde mij podium én nieuw contract op'
16:17
Vasseur slaat terug na geruchten rondom Horner bij Ferrari
15:51
Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?
15:22
Verstappen en Hadjar vragen Red Bull te experimenteren richting 2027
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend? Voorbereiding op seizoensfinale

Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?

1 uur geleden
Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand Juncadella en Vermeulen

Verstappen Racing-coureur en Nederlander kunnen kampioen worden: dit is de GT3-stand

2 uur geleden
Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen' Max Verstappen

Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'

Vandaag 12:31
GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang GP Maleisië

GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang

Gisteren 09:10
Ontdek het op Google Play
x