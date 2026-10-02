De FIA heeft zich gebogen over de overtreding van Lewis Hamilton tijdens de tweede vrije training in Maleisië. De Engelsman zat collega Gabriel Bortoleto in de weg en mocht daarvoor bij de stewards verschijnen. De Brit komt echter goed weg, want de wedstrijdleiding heeft besloten enkel een boete van 10.000 euro uit te delen.

Tijdens VT2 was het Bortoleto die werd opgehouden door Hamilton op weg naar bocht negen. "Wat is deze gast aan het doen, man? Hij ziet mij aankomen en gaat mij op de racelijn blokkeren", zo gaf Bortoleto door aan zijn race-engineer. Hamilton gaf juist aan dat hij niets kon zien via zijn rechterspiegel, wat het momentje mogelijk verklaart. De FIA riep het duo echter op zich te melden. De stewards oordelen nu dat het Hamilton was die fout zat.

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Stewards buigen zich over overtreding Hamilton en delen conclusie

In een officiële verklaring laat de autosportbond weten dat 'auto 44 onnodig auto 5 heeft opgehouden in bocht 9'. Hierdoor overtrad Hamilton artikel B4.1.1 van de sportieve reglementen en moet hij nu een boete betalen. De boete bedraagt maar liefst 10.000 euro. Een flink bedrag, al zal Hamilton er weinig moeite mee hebben dit af te rekenen, gezien zijn salaris. De zevenvoudig wereldkampioen zal vooral blij zijn dat hij niet zwaarder is gestraft voor het incident. Ferrari hoopt namelijk hoge ogen te gaan gooien dit weekend in Maleisië, waar de Grand Prix van Bahrein wordt verreden.

New document: Doc 26 - Infringement - Car 44 - Impeding of Car 5

Published on 02.10.26 14:22 CET#F1 #Formula1 #FIA #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/VoFjTUmUhk — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) October 2, 2026

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