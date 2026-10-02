Voor Lewis Hamilton kan het weekend in Maleisië nog een vervelend staartje krijgen. De Engelsman moet zich na de tweede training namelijk bij de FIA melden voor het ophouden van Gabriel Bortoleto op het Sepang International Circuit.

Vrijdagochtend is de eerste vrije training in Maleisië van start gegaan en Max Verstappen was daarin de snelste. Tijdens de tweede sessie was dat Charles Leclerc, maar de grote opvaller was Mercedes, met de verbeterde W17. Het duo van de Zilverpijlen zat ook dicht bij de snelste tijden, maar kampte ook flink met onderstuur.

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Hamilton zit Bortoleto in de weg

Tijdens VT2 was het Bortoleto die werd opgehouden door Hamilton op weg naar bocht negen. "Wat is deze gast aan het doen, man? Hij ziet mij aankomen en gaat mij op de racelijn blokkeren", zo gaf Bortoleto door aan zijn race-engineer. Hamilton gaf juist aan dat hij niets kon zien via zijn rechterspiegel, wat het momentje mogelijk verklaart. De FIA heeft het duo echter opgeroepen om zich te melden. De Engelsman heeft mogelijk artikel B4.1.1 van de reglementen overtreden, wat inhoudt dat hij Bortoleto heeft opgehouden.

Hamilton moet zich bij de stewards melden na VT2! pic.twitter.com/kTH4XtWkEv — GPFans NL (@GPFansNL) October 2, 2026

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