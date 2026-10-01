Max Verstappen en het Formule 1-circus keren aankomend weekend voor het eerst in negen jaar tijd terug op het Sepang International Circuit. Waar de koningsklasse van 2 tot en met 4 oktober neerstrijkt in Maleisië om de geannuleerde race van Bahrein in te halen onder de officiële naam Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia, brengt deze rentree onvermijdelijk herinneringen naar boven aan het laatste raceweekend op deze baan in 2017. Destijds leek het doek definitief te vallen voor de Maleisische Grand Prix, maar het afscheid werd een van de meest chaotische en memorabele edities uit de moderne geschiedenis.

De Formule 1 nam in 2017 vroegtijdig afscheid van het door Hermann Tilke ontworpen asfalt. Hoewel het contract oorspronkelijk doorliep tot en met 2018, besloot de Maleisische overheid onder leiding van toenmalig premier Najib Razak de stekker er een jaar eerder uit te trekken. De jaarlijkse kosten liepen op naar zo'n 300 miljoen Maleisische ringgit (circa 67 miljoen dollar), terwijl de kaartverkoop en kijkcijfers onder druk stonden door de moordende concurrentie met de nabijgelegen avondrace in Singapore. Hoewel 110.604 toeschouwers dat weekend de tribunes vulden om het afscheid mee te maken, leverde de Grand Prix op de baan een aaneenschakeling van spektakel en bizarre momenten op.

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Verstappen slaat toe na twintigste verjaardag

Max Verstappen vierde tijdens het kwalificatieweekend in Maleisië op zaterdag zijn twintigste verjaardag, om een dag later op 1 oktober 2017 een absolute droomrace neer te zetten. Vanaf de derde startplek dook de Limburger in de vierde ronde brutaal aan de binnenkant bij polesitter Lewis Hamilton in de eerste bocht. Verstappen nam de leiding resoluut over en reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning.

Het betekende destijds pas de tweede Grand Prix-overwinning uit de loopbaan van Verstappen, ruim zestien maanden na zijn historische debuutzege in Spanje in 2016. In een tijdperk waarin wereldtitels voor de Nederlander nog verre toekomstmuziek leken, toonde hij op het snikhete en fysiek veeleisende Sepang pure dominantie door het veld met speels gemak op achterstand te houden. Hamilton koos eieren voor zijn geld, finishte als tweede en breidde zijn voorsprong in het kampioenschap uit naar 34 punten, waarna hij drie races later zijn vierde wereldtitel definitief veiligstelde.

Ronderecord en bizarre crash Vettel na de finish

Sebastian Vettel beleefde in Maleisië juist een weekend vol uitersten waarin zijn titeldromen met Ferrari een enorme knauw kregen. De Duitser arriveerde met een achterstand van 28 punten op Hamilton, maar zag zijn motor in de afsluitende vrije training de geest geven. Omdat de vervangende krachtbron in de kwalificatie niet naar behoren functioneerde, kon Vettel geen tijd noteren en moest hij de race vanaf de allerlaatste plaats aanvangen. Ferrari zag het drama compleet worden toen teamgenoot Kimi Raikkonen, die zich als tweede had gekwalificeerd, voor de start al met motorproblemen van de grid werd geduwd.

Vettel vocht zich tijdens de race echter op indrukwekkende wijze een weg door het veld naar de vierde plaats. Hij klokte daarbij een razendsnelle tijd van 1:34.080, wat tot op de dag van vandaag staat als het officiële F1-ronderecord op Sepang. Het meest opmerkelijke moment volgde echter pas ná het vallen van de vlag. Tijdens de uitloopronde kwam Vettel in aanraking met de Williams van Lance Stroll. De klap scheurde het linker achterwiel van de Ferrari volledig af, waardoor Vettel strandde op het asfalt. Het leverde iconische beelden op toen Pascal Wehrlein hem oppikte en als 'taxichauffeur' op de sidepod van zijn Sauber terugbracht naar de pitstraat.

Grosjean vliegt hard van de baan door putdeksel

Romain Grosjean ontsnapte tijdens het raceweekend van 2017 aan een enorme ramp tijdens de tweede vrije training op vrijdag. Op hoge snelheid reed de Fransman in bocht 14 over een afwateringsput waarvan het deksel plotseling was losgekomen nadat Valtteri Bottas en Räikkönen er vlak voor hem overheen waren gereden. De impact scheurde de rechterachterband van de Haas-bolide direct aan flarden, waardoor Grosjean met hoge snelheid achterstevoren hard in de bandenstapels klapte.

De sessie werd direct stilgelegd met een rode vlag om alle putdeksels rondom het circuit aan een grondige inspectie te onderwerpen en vast te lassen. Grosjean stapte gelukkig ongedeerd uit het wrak, maar de schade aan het chassis was aanzienlijk. Het weekend kende daarnaast een primeur in de koningsklasse: Pierre Gasly maakte zijn officiële Formule 1-debuut bij Toro Rosso als vervanger van Daniil Kvyat, terwijl de jonge Charles Leclerc tijdens de eerste vrije training voor Sauber alvast de nodige meters mocht maken.

Onverwachte rentree van Sepang op de kalender

Het Sepang International Circuit leek voorgoed uit het zicht van de koningsklasse verdwenen, zeker nadat Liberty Media een hostingfee van ongeveer 70 miljoen dollar verlangde voor een terugkeer. Vanwege aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten vielen de races in Bahrein en Saoedi-Arabië eerder dit jaar echter weg van de racekalender. Om het vereiste minimumaantal Grands Prix veilig te stellen, werd in recordtempo een opmerkelijke overeenkomst gesloten tussen de Maleisische regering en Bahrein.

De FIA en F1-topman Stefano Domenicali bekrachtigden de opzet, waarbij Bahrein optreedt als hoofdsponsor en financier, terwijl Maleisië enkel de operationele kosten en baanupgrades van circa 16 miljoen ringgit voor zijn rekening neemt. Aankomend weekend vormen de veeleisende hitte, de brede uitloopstroken en de twee lange rechte stukken na negen jaar eindelijk weer het strijdtoneel voor de huidige generatie F1-bolides, waarbij ook het ronderecord van Vettel na al die jaren voor het eerst serieus op de tocht staat.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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