close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: "Ik wil een race winnen"

Verstappen bevestigt deelname aan GT-race deze maand: "Drukke zeven weken"

Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: &#34;Ik wil een race winnen&#34; — Foto: © IMAGO

Verstappen bevestigt deelname aan GT-race deze maand: "Drukke zeven weken"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het hing al even in de lucht, maar Max Verstappen heeft in Maleisië definitief uit de doeken gedaan dat hij zich later deze maand zal gaan wagen aan een GT-race in Portugal.

Verstappen gaat voor het eerst sinds zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring weer zelf achter het stuur zitten van een GT-auto. In mei van dit jaar stevende de Limburger met zijn team af op de winst in de legendarische race, tot een technisch probleem roet in het eten gooide. Nu zal de viervoudig wereldkampioen op zaterdag 17 oktober deelnemen aan de GT-race op Portimão, de laatste race van de GT World Challenge Europe. Verstappen kan zo eveneens vast relevante ervaring opdoen voor het aankomende Formule 1-seizoen. In 2027 keert Portimão voor het eerst sinds 2021 terug op de lijst met bestemmingen.

Drukke zeven weken voor Verstappen

"Het worden een drukke zeven weken", vertelt Verstappen op de persconferentie in Maleisië. De Red Bull Racing-coureur was in eerste instantie niet van plan zelf deel te nemen, maar twee van zijn vaste coureurs, Jules Gournon en Dani Juncadella, moeten verstek laten gaan vanwege de WEC-race in Barcelona. "Natuurlijk had ik het liefst gehad dat zij konden racen, maar de kalender is aangepast. Daarom moeten er twee andere coureurs instappen. Maar ik heb er zin in. We gaan proberen er een goed weekend van te maken."

Dat de Nederlander een drukke zeven weken tegemoetgaat, is niet gelogen. De Formule 1 werkt momenteel een triple header af in Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Daarna is er één weekend geen Grand Prix, waarna er weer een triple header volgt. In dat ene vrije weekend stapt Verstappen dus in bij zijn GT-team.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Colapinto dankbaar voor steun 'echte kampioen' Verstappen: "Max is een held voor velen"

Colapinto dankbaar voor steun 'echte kampioen' Verstappen: "Max is een held voor velen"

  • 3 uur geleden
  • 3
'Naast Verstappen willen nog drie F1-coureurs aan de Bathurst 12 Hour van 2027 deelnemen'

'Naast Verstappen willen nog drie F1-coureurs aan de Bathurst 12 Hour van 2027 deelnemen'

  • Vandaag 06:58
  • 3
Verstappen duidelijk over boardradio met rivalen: 'GP wil een mute-knop'

Verstappen duidelijk over boardradio met rivalen: 'GP wil een mute-knop'

  • Gisteren 15:20
  • 6
Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: "Ik wil een race winnen"

Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: "Ik wil een race winnen"

  • 1 uur geleden
Montoya verbaasd over zeldzaam teamorder-moment Red Bull: "Wow, dat is nieuw"

Montoya verbaasd over zeldzaam teamorder-moment Red Bull: "Wow, dat is nieuw"

  • Gisteren 14:37
  • 4
Gezellige boel: vijftal coureurs reist samen richting Kuala Lumpur in privéjet | F1 Shorts Live

Gezellige boel: vijftal coureurs reist samen richting Kuala Lumpur in privéjet | F1 Shorts

  • 28 september 2026 16:52
  • 47

Net binnen

11:29
Racing Bulls bevestigt motorwissel en bijbehorende gridstraf Lindblad in Maleisië
10:55
Isack Hadjar voor het eerst open over polsblessure: "Daarom hield ik het een dag geheim"
10:20
Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: "Ik wil een race winnen"
09:10
GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang
08:35
Colapinto dankbaar voor steun 'echte kampioen' Verstappen: "Max is een held voor velen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang GP Maleisië

GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang

2 uur geleden
Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels Reglementen rondom straffen

Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels

Gisteren 18:24 2
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit Breaking

BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit

29 september 2026 13:07 4
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

26 september 2026 14:44 18
Ontdek het op Google Play
x