Verstappen bevestigt deelname aan GT-race deze maand: "Drukke zeven weken"
Verstappen bevestigt deelname aan GT-race deze maand: "Drukke zeven weken"Maak ons je Google-favoriet
Het hing al even in de lucht, maar Max Verstappen heeft in Maleisië definitief uit de doeken gedaan dat hij zich later deze maand zal gaan wagen aan een GT-race in Portugal.
Verstappen gaat voor het eerst sinds zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring weer zelf achter het stuur zitten van een GT-auto. In mei van dit jaar stevende de Limburger met zijn team af op de winst in de legendarische race, tot een technisch probleem roet in het eten gooide. Nu zal de viervoudig wereldkampioen op zaterdag 17 oktober deelnemen aan de GT-race op Portimão, de laatste race van de GT World Challenge Europe. Verstappen kan zo eveneens vast relevante ervaring opdoen voor het aankomende Formule 1-seizoen. In 2027 keert Portimão voor het eerst sinds 2021 terug op de lijst met bestemmingen.
Drukke zeven weken voor Verstappen
"Het worden een drukke zeven weken", vertelt Verstappen op de persconferentie in Maleisië. De Red Bull Racing-coureur was in eerste instantie niet van plan zelf deel te nemen, maar twee van zijn vaste coureurs, Jules Gournon en Dani Juncadella, moeten verstek laten gaan vanwege de WEC-race in Barcelona. "Natuurlijk had ik het liefst gehad dat zij konden racen, maar de kalender is aangepast. Daarom moeten er twee andere coureurs instappen. Maar ik heb er zin in. We gaan proberen er een goed weekend van te maken."
Dat de Nederlander een drukke zeven weken tegemoetgaat, is niet gelogen. De Formule 1 werkt momenteel een triple header af in Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Daarna is er één weekend geen Grand Prix, waarna er weer een triple header volgt. In dat ene vrije weekend stapt Verstappen dus in bij zijn GT-team.
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