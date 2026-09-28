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Russell and Verstappen

Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'

Russell and Verstappen — Foto: © IMAGO
7 reacties

Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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George Russell heeft tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een cruciale overwinning geboekt door ronde na ronde de meedogenloze druk van Max Verstappen te weerstaan. Waar de jacht op het stratencircuit van Bakoe normaal gesproken juist leidt tot fouten bij de koploper, waren de rollen ditmaal omgedraaid, zo oordeelt analist Tom Clarkson. 

In de officiële Formule 1-podcast F1 Nation blikken analisten Tom Clarkson, voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe en Alex Brundle uitgebreid terug op het verloop van het titanengevecht tussen de twee kemphanen. Volgens het panel zorgde de strijd voor een opmerkelijke dynamiek op de baan: niet de leidende Mercedes-coureur bezweek onder de torenhoge spanning in de slotfase, maar het was juist de jagende Nederlander die zich liet betrappen op zeldzame stuurfoutjes, zo klinkt het.

Verstappen raakt muren Bakoe

Tom Clarkson stipt in de analyse aan dat het dit keer juist Verstappen was die over de limiet ging op het veeleisende stratencircuit. De coureur van Red Bull Racing probeerde ronde na ronde het gat naar de kop te dichten en zocht overal naar kostbare tienden van een seconde, maar hij moest dat uiteindelijk bekopen. "Het is interessant om te zien dat Max juist de fouten maakte onder druk, terwijl George dat niet deed", stelt Clarkson vast.

De viervoudig wereldkampioen schampte tijdens zijn opmars meermaals het beton, terwijl Russell zijn wagen juist keurig uit de gevarenzone wist te houden. Beide mannen balanceerden tientallen ronden lang op het randje van een forse klapper, maar Verstappen bleek degene die daadwerkelijk contact maakte met het asfaltmeubilair. Dat Russell onder zulke extreme omstandigheden het hoofd koel hield en geen krimp gaf, zorgde volgens Clarkson dan ook voor een opvallend contrast met eerdere gevechten tussen het tweetal.

Hoge druk Russell

James Hinchcliffe benadrukt in het gesprek dat het optreden van Russell vooral op mentaal vlak van uitzonderlijke klasse was. De Brit vertrok vanaf poleposition na een indrukwekkende kwalificatie waarin hij maar liefst acht tienden voorsprong had op de rest van het veld, maar hij moest die leidende positie tijdens de race keihard verdedigen. "George reed waanzinnig, zeker in die laatste tien ronden. De druk was immens!", verklaart Hinchcliffe.

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