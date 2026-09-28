Formula 1 en exclusief bandenleverancier Pirelli werken achter de schermen aan een nieuw type raceband met aanzienlijk meer degradatie voor het seizoen 2027, zo meldt The Race.

De strategische ingreep moet een einde maken aan de vele voorspelbare eenstopraces en ervoor zorgen dat teams vaker de pitstraat moeten opzoeken tijdens de Grands Prix. In het huidige seizoen van 2026 blijkt het rubber in de praktijk juist bijzonder slijtvast te zijn. In maar liefst negen van de vijftien verreden wedstrijden bleek een strategie met slechts één pitstop immers de snelste route naar de finish. Een zeldzame uitzondering zagen we tijdens de Hungarian GP, waar flinke bandenslijtage optrad en Lando Norris met drie stops vanaf poleposition naar de zege reed. Afgelopen zaterdag liet de Azerbaijan Grand Prix in Bakoe echter het vertrouwde beeld zien: winnaar George Russell en het overgrote deel van het veld brachten de race zonder problemen tot een goed einde met één bandenwissel.

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Testen met echte wagens

Tijdens de ontwikkeling van de huidige bandenreeks kon Pirelli nog geen gebruikmaken van een representatieve wagen van de huidige generatie. De Italiaanse bandenfabrikant was destijds aangewezen op zogeheten 'mule cars' en uiteenlopende simulaties van de teams, waarbij de voorspelde downforceniveaus tot dertig procent en vier seconden per ronde van elkaar verschilden. Richting 2027 pakt de fabrikant het echter fundamenteel anders aan, omdat er nu met actuele bolides en krachtbronnen getest kan worden op het asfalt.Tegenover het medium geeft Simone Berra, hoofdingenieur bij Pirelli, tekst en uitleg over het belang van deze praktijkdata: "We hebben dit jaar gewerkt, niet met de mule-auto, maar met de echte auto's van dit jaar, dus het was veel beter voor ons om een duidelijk beeld te hebben. Ons doel was toen minder gerelateerd aan de balans van de auto, de stabiliteit zelf. Het ging meer om het genereren van meer degradatie.

Overzicht bandensituatie

De wijzigingen aan het rubber sluiten aan bij een breder pakket aan reglementaire vernieuwingen, waarbij de F1-commissie onder meer van plan is om de vaste raceafstand vanaf 2027 terug te schroeven naar 290 kilometer. De belangrijkste technische en strategische verschillen tussen de huidige situatie en de plannen voor 2027 zijn overzichtelijk samengevat:

Interne structuur

Om meer bandenslijtage te bewerkstelligen zonder dat het loopvlak op onvoorspelbare wijze afbrokkelt, sleutelt Pirelli vooral aan de interne opbouw van de band. Berra legt uit welke technische koers de constructeur vaart: "Dus we hebben aan de structuur gewerkt om meer degradatie te genereren. We hebben verschillende oplossingen onderzocht om meer degradatie op de voorbanden te genereren en andere oplossingen die meer degradatie op de achteras genereren. We hebben aan de structuur zelf gewerkt om meer warmtegeneratie en thermisch verval te bewerkstelligen." Volgens de ingenieur was ingrijpen simpelweg noodzakelijk om het spektakel op de baan te waarborgen. "Op dit moment wil ik niet te veel in detail treden over deze oplossingen, maar het idee was gewoon om het vervalniveau te verhogen, omdat we hebben gezien dat, vooral in het eerste deel van het seizoen maar ook in andere races, de degradatie vrij laag was", aldus Berra.

Testen richting Magny-Cours

Na de Spaanse Grand Prix in Madrid werkte Pirelli al een omvangrijk testprogramma af op het circuit van Imola. Het team van Ferrari kwam daar de baan op met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en testcoureur Antonio Giovinazzi, die in zijn SF-26 135 ronden aflegde op de C3-band. Samen met Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad werden er in totaal vierhonderd testronden voltooid om de zachtere compounds grondig aan de tand te voelen. Het testwerk van de exclusieve bandenleverancier, die nog over een contract tot en met 2028 beschikt, krijgt medio oktober een vervolg op Magny-Cours voor het testen van regenbanden. Over het definitieve rubber voor droge omstandigheden besluit Berra: "Dan hebben we uiteraard nog de test voor het compoundbereik en om het compoundbereik voor volgend seizoen te definiëren. Dit is dus een ander onderwerp dat we in deze discussie moeten meenemen."

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