Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen'
Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen vindt het op dit moment niet verstandig om af te reizen naar het Midden-Oosten voor de ontknoping van het Formule 1-seizoen. De locatie van de seizoensfinale is immers nog altijd niet definitief vastgesteld vanwege geopolitieke spanningen en oorlogsdreiging in de regio.
De leiding van de koningsklasse heeft achter de schermen weliswaar weer wat meer vertrouwen gekregen in het afwerken van het oorspronkelijke schema, maar het circuit van Imola staat desondanks stand-by om in te springen mocht een reis naar het Midden-Oosten toch onverantwoord blijken. De knoop over het al dan niet doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi wordt naar verwachting uiterlijk medio oktober doorgehakt.
Verstappen over veiligheidssituatie Midden-Oosten
In gesprek met Viaplay windt Verstappen er dan ook geen doekjes om als het gaat om de actuele dreiging rondom de slotfase van het racejaar. "Die landen, daar ga ik altijd heel graag naartoe. Maar als je natuurlijk weet dat oorlog heel dichtbij is en sommige landen misschien toch een beetje in conflict liggen met elkaar, dan vind ik dat je er eigenlijk niet naartoe moet gaan. Maakt niet uit, contract of niet, vind ik persoonlijk. Maar het is niet aan mij", zo stelt de coureur van Red Bull Racing.
De Limburger mag dan principiële bezwaren hebben tegen racen in een regio waar gewapende conflicten op de loer liggen, hij beseft maar al te goed dat de uiteindelijke beslissing bij het management van de sport ligt. Mocht de organisatie dan ook groen licht geven en besluiten dat het hele circus gewoon koers zet richting Lusail en Yas Marina, dan stapt Verstappen ondanks zijn bedenkingen gewoon in de auto.
Kou en regen Imola
Tegelijkertijd kijkt Verstappen nuchter naar de praktische hobbels die bij het noodplan op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari komen kijken. Mocht de ontknoping van de titelstrijd daadwerkelijk uitwijken naar Italië, dan wacht het veld in december een koud decor met maximaal vijftien graden Celsius en een serieuze kans op regen. Het vooruitzicht op zo'n kille en natte seizoensfinale deert hem echter totaal niet.
"Dat wordt dan chaos met onze regenbanden, denk ik. Op zich vind ik dat ook wel prima, hoor. Het is natuurlijk wel een leuk circuit", zo analyseert Verstappen over het mogelijke uitwijkscenario. Hij kende afgelopen zaterdag overigens nog een ijzersterke middag op het Baku City Circuit, waar hij tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan na een fraaie inhaalrace op slechts een kleine twee tienden van een seconde als tweede over de streep kwam achter racewinnaar George Russell.
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