Het BWT Alpine Formula One Team heeft zondag in een officieel statement fel uitgehaald naar de aanhoudende online haat en het wangedrag op sociale media na afloop van de Azerbaijan Grand Prix.

De Franse renstal benadrukt dat stuurfouten er simpelweg bij horen wanneer coureurs op de absolute limiet vechten, maar stelt klip-en-klaar dat niemand binnen of buiten de paddock doelwit mag worden van intimiderende en haatdragende reacties. De aanleiding voor de harde verklaring is een crash tijdens de race op het Baku City Circuit van afgelopen zaterdag. Franco Colapinto verloor bij een herstart na een safety car de controle over zijn wagen, raakte teamgenoot Pierre Gasly en nam in die schuiver ook McLaren-coureur Lando Norris mee. Alle drie de auto's moesten de strijd staken. Nadat Norris na afloop gefrustreerd opmerkte dat de Argentijn een schorsing verdiende, barstte op sociale media een enorme golf aan haatberichten los richting de Britse rijder en andere betrokkenen. De stewards gaven Colapinto overigens een gridstraf van vijf plaatsen voor de eerstvolgende race.

Artikel gaat verder onder video

Alpine grijpt in

Het team maakt in het persbericht duidelijk dat er grenzen zijn overschreden en neemt het op voor iedereen die door de online haat is geraakt. "Als team vinden we het noodzakelijk om opnieuw te spreken over de haat en het misbruik online na de Grand Prix van Azerbeidzjan", meldt de renstal. "Niet alleen gericht op een van onze eigen coureurs, maar ook op leden van de Formule 1-gemeenschap, inclusief media, en op onze raceconcurrenten voor wie we respect hebben, bewonderen en graag tegen racen in het summum van de autosport. Fouten gebeuren bij het racen op de limiet en ongeacht het resultaat of de uitkomst, niemand mag worden blootgesteld aan haatdragende of beledigende opmerkingen."

Universeel probleem

De formatie onder leiding van uitvoerend adviseur Flavio Briatore stipt aan dat het afwijzen van dit soort wangedrag losstaat van voorkeuren voor bepaalde renstallen of rijders. Het team ziet dat online misbruik een structureel probleem is geworden waar de voltallige koningsklasse tegen moet opstaan. "Het veroordelen van haat op sociale media is niet gericht op één specifieke fanbase of de aanhangers van één team of coureur; dit is universeel en zou moeten worden benoemd en erkend door alle fans van de sport", vervolgt het statement. "Zoals we in eerdere gevallen hebben gezegd, veroordelen we de reactie van sommige fans online sterk en staan we in solidariteit met de Formule 1, de FIA en andere teams om dit uit te bannen."

Samenwerking met FIA

De autosportbond FIA voert met het initiatief United Against Online Abuse al een gerichte strijd tegen online intimidatie, een campagne die eerder dit jaar nog unaniem op steun kon rekenen van alle F1-coureurs. Alpine benadrukt dan ook actief te willen bijdragen aan gerichte maatregelen. "We weten dat we als trotse deelnemer en belanghebbende in de sport de verantwoordelijkheid hebben om ons uit te spreken en ook te helpen bij het vinden van een oplossing", aldus de Franse renstal. "We zullen nauw blijven samenwerken met de promotor en rechtenhouder van het kampioenschap, en de regelgevende instantie om manieren te bespreken om online misbruik aan te pakken en gezonde sportieve rivaliteit aan te moedigen, waar Formule 1 bekend om staat en wat het zo speciaal maakt."

Team statement. pic.twitter.com/3c98AVOd7Z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 27, 2026

Gerelateerd