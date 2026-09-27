close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk"

Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk"

Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk&#34; — Foto: © IMAGO
4 reacties

Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het BWT Alpine Formula One Team heeft zondag in een officieel statement fel uitgehaald naar de aanhoudende online haat en het wangedrag op sociale media na afloop van de Azerbaijan Grand Prix.

De Franse renstal benadrukt dat stuurfouten er simpelweg bij horen wanneer coureurs op de absolute limiet vechten, maar stelt klip-en-klaar dat niemand binnen of buiten de paddock doelwit mag worden van intimiderende en haatdragende reacties. De aanleiding voor de harde verklaring is een crash tijdens de race op het Baku City Circuit van afgelopen zaterdag. Franco Colapinto verloor bij een herstart na een safety car de controle over zijn wagen, raakte teamgenoot Pierre Gasly en nam in die schuiver ook McLaren-coureur Lando Norris mee. Alle drie de auto's moesten de strijd staken. Nadat Norris na afloop gefrustreerd opmerkte dat de Argentijn een schorsing verdiende, barstte op sociale media een enorme golf aan haatberichten los richting de Britse rijder en andere betrokkenen. De stewards gaven Colapinto overigens een gridstraf van vijf plaatsen voor de eerstvolgende race.

Alpine grijpt in

Het team maakt in het persbericht duidelijk dat er grenzen zijn overschreden en neemt het op voor iedereen die door de online haat is geraakt. "Als team vinden we het noodzakelijk om opnieuw te spreken over de haat en het misbruik online na de Grand Prix van Azerbeidzjan", meldt de renstal. "Niet alleen gericht op een van onze eigen coureurs, maar ook op leden van de Formule 1-gemeenschap, inclusief media, en op onze raceconcurrenten voor wie we respect hebben, bewonderen en graag tegen racen in het summum van de autosport. Fouten gebeuren bij het racen op de limiet en ongeacht het resultaat of de uitkomst, niemand mag worden blootgesteld aan haatdragende of beledigende opmerkingen."

Universeel probleem

De formatie onder leiding van uitvoerend adviseur Flavio Briatore stipt aan dat het afwijzen van dit soort wangedrag losstaat van voorkeuren voor bepaalde renstallen of rijders. Het team ziet dat online misbruik een structureel probleem is geworden waar de voltallige koningsklasse tegen moet opstaan. "Het veroordelen van haat op sociale media is niet gericht op één specifieke fanbase of de aanhangers van één team of coureur; dit is universeel en zou moeten worden benoemd en erkend door alle fans van de sport", vervolgt het statement. "Zoals we in eerdere gevallen hebben gezegd, veroordelen we de reactie van sommige fans online sterk en staan we in solidariteit met de Formule 1, de FIA en andere teams om dit uit te bannen."

Samenwerking met FIA

De autosportbond FIA voert met het initiatief United Against Online Abuse al een gerichte strijd tegen online intimidatie, een campagne die eerder dit jaar nog unaniem op steun kon rekenen van alle F1-coureurs. Alpine benadrukt dan ook actief te willen bijdragen aan gerichte maatregelen. "We weten dat we als trotse deelnemer en belanghebbende in de sport de verantwoordelijkheid hebben om ons uit te spreken en ook te helpen bij het vinden van een oplossing", aldus de Franse renstal. "We zullen nauw blijven samenwerken met de promotor en rechtenhouder van het kampioenschap, en de regelgevende instantie om manieren te bespreken om online misbruik aan te pakken en gezonde sportieve rivaliteit aan te moedigen, waar Formule 1 bekend om staat en wat het zo speciaal maakt."

Gerelateerd

Alpine

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

  • Vandaag 09:37
  • 15
Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris

Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris

  • Vandaag 10:44
  • 3
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap Recap

Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap

  • Gisteren 21:52
  • 4
Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

  • Gisteren 18:39
  • 5
Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen

Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen

  • Gisteren 20:27
  • 1
Gasly woest op teamgenoot Colapinto na knullige crash: "Zo veel punten verspeeld!"

Gasly woest op teamgenoot Colapinto na knullige crash: "Zo veel punten verspeeld!"

  • Gisteren 16:54

Net binnen

15:26
Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"
14:54
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award
13:39
Strafpunten F1: Sainz krijgt extra straf na Grand Prix van Azerbeidzjan
13:05
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
12:32
FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

Gisteren 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x