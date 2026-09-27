Arvid Lindblad en Liam Lawson hebben na afloop van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan teruggeblikt op het moment dat hun race op zaterdag tekende. Tijdens een chaotische herstart raakten de twee teamgenoten van Racing Bulls elkaar in de eerste bocht. Lawson spinde daardoor en zag een goed resultaat in rook opgaan, terwijl Lindblad de eindstreep uiteindelijk als zevende wist te passeren.

De stewards besloot meteen een onderzoek in te stellen naar de botsing tussen de stalgenoten van het Red Bull-zusterteam. De FIA kwam echter al snel tot de conclusie dat het om een typisch herstart-incident ging, waarbij Lindblad moest uitwijken voor de door Franco Colapinto veroorzaakte crash, en er werden dan ook geen straffen uitgedeeld. Daardoor mocht de Britse rookie zijn zes WK-punten voor de zevende plek gewoon houden. Toch bleef het team met gemengde gevoelens achter, aangezien een dubbele puntenfinish door de spin van Lawson werd misgelopen. De Nieuw-Zeelander was dan ook niet te spreken over de actie van Lindblad. "Ik hou ervan om uitgeschakeld te worden door mijn eigen teamgenoot. Lekker, hoor!", klonk het over de boardradio.

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Lindblad legt chaos bij de herstart uit

Lindblad stak echter na de race de hand in eigen boezem en bood meteen zijn excuses aan voor de botsing, niet alleen voor de media, maar ook voor Lawson persoonlijk. "Het was absolute chaos bij de herstart. Waar ik zat in het veld, hadden we al drie keer geremd. En toen bewoog iedereen gewoon om elkaar heen. Dus het is natuurlijk jammer dat ik Liam raakte. Maar ik denk dat we als team nog steeds blij kunnen zijn dat we echt goede punten hebben gescoord", legde hij uit tegenover Viaplay. Hij maakte duidelijk dat er van opzet geen enkele sprake was toen het misging richting bocht één. "Als je het terugkijkt, zie je dat er niets opzettelijks aan was."

Lawson baalt van kapotte vloer

Lawson had op zijn beurt vlak na het uitstappen nog geen beelden gezien van de aanvaring met zijn teamgenoot. Toen er door Viaplay naar het voorval werd gevraagd, hield hij het kort: "Nee, ik heb het nog niet gezien." Wel werd al snel duidelijk dat de schade aan zijn auto grote gevolgen had voor het restant van de race in de straten van Bakoe. Hij zag een puntenfinish in rook opgaan en kwam als twaalfde over de finish. "Ik had die punten natuurlijk graag gescoord, maar helaas werd ik in bocht één in de rondte getikt en daardoor had ik flinke schade aan de vloer, dus daarna konden we ook niet meer vechten", baalde hij. Toch ziet Lawson ook een positieve kant: "We hadden zeker niet de snelheid, dus we hadden heel veel geluk dat Alpine geen punten scoorde, want zij waren veel sneller dan wij."

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