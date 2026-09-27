close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
A composite image of Fred Vasseur, Christian Horner and a Ferrari logo

Vasseur gaat in op geruchten dat Horner hem vervangt: 'Dit weet iedereen over hem'

A composite image of Fred Vasseur, Christian Horner and a Ferrari logo — Foto: © IMAGO x GPFANS

Vasseur gaat in op geruchten dat Horner hem vervangt: 'Dit weet iedereen over hem'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Frédéric Vasseur heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan fel van zich afgebeten over de aanhoudende speculaties rondom zijn positie als teambaas bij Ferrari. Er doen geruchten de ronde dat Christian Horner aast op die rol bij de Scuderia. De Fransman erkent dat de constante stroom van verhalen voor de nodige onrust zorgt binnen de Italiaanse renstal, zeker nu de sterke vorm uit het begin van het seizoen is weggezakt.

De geruchtenmolen draaide in Bakoe op volle toeren, nadat Horner in een interview met The Times liet optekenen dat werken voor Ferrari "de droom" is. De positie van de Ferrari-teambaas ligt al enkele maanden onder een vergrootglas. Zo moest Vasseur onlangs nog een rapportage ontkrachten waarin werd beweerd dat Lewis Hamilton vanwege opgelopen spanningen zou aandringen op personele wissels binnen het team. In Azerbeidzjan ging het echter voornamelijk over de vermeende interesse van Horner, die openlijk flirt met de formatie uit Maranello. Vasseur sprak openhartig over de impact van de aanhoudende geruchten op zijn personeel.

Vasseur hekelt constante geruchtenstroom rondom Ferrari

Hij laat er geen misverstand over bestaan dat de huidige situatie zijn weerslag heeft op de sfeer binnen de renstal. "We werken niet in perfecte sereniteit", opent Vasseur zijn betoog bij The Race wanneer hem wordt gevraagd naar de verhalen over Horner. "Voor mij in de eerste plaats, maar ook voor iedereen binnen het team. Dat vijftig procent van de vragen van de media hierover gaat, zorgt voor een enigszins frustrerende situatie." Alle verhalen zouden afleiden van de sportieve doelstellingen van Ferrari, die in het constructeurskampioenschap verwikkeld is in een fel gevecht om de tweede plek. "We vechten voor P2 in het kampioenschap, en uiteindelijk praten we hier allemaal veel over met de jongens in de garage."

Related image
Related image

Horner zoekt volgens Ferrari-teambaas simpelweg naar werk

Vasseur deelt vervolgens een duidelijke sneer uit aan het adres van Horner en diens openlijke avances richting de renstal. "Het is zoals het is. Ik heb het verder niet in de hand", verklaart hij nuchter over de situatie. "Meneer Horner is gewoon op zoek naar een baan, dat weet iedereen, overal. Maar wat kan ik eraan doen? Gewoon proberen mijn best te doen om het team vooruit te stuwen, hen te motiveren en te focussen op wat beter kan." De teambaas stoort zich er dan ook mateloos aan dat hij zichzelf voortdurend moet blijven verdedigen. "In elk interview, 25 keer per dag, komen we hierop terug. We hebben nog zeven races te gaan, en ik zal pushen tot de allerlaatste bocht."

Gerelateerd

Red Bull Racing Ferrari Christian Horner Grand Prix van Azerbeidzjan Bakoe Fred Vasseur

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

  • 1 uur geleden
  • 4
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap Recap

Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap

  • Gisteren 21:52
  • 4
Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

  • Gisteren 18:39
  • 5
Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

  • Gisteren 15:24
  • 3
Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"

Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"

  • Gisteren 14:59
  • 4
Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris

Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris

  • 16 minuten geleden

Net binnen

10:44
Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris
10:13
Stand in F1-kampioenschap na Azerbeidzjan: Verstappen heeft 'best of the rest' in zicht
09:37
Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'
07:59
Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië
26-9
Recap
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

Gisteren 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x