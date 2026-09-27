Vasseur gaat in op geruchten dat Horner hem vervangt: 'Dit weet iedereen over hem'
Vasseur gaat in op geruchten dat Horner hem vervangt: 'Dit weet iedereen over hem'Maak ons je Google-favoriet
Frédéric Vasseur heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan fel van zich afgebeten over de aanhoudende speculaties rondom zijn positie als teambaas bij Ferrari. Er doen geruchten de ronde dat Christian Horner aast op die rol bij de Scuderia. De Fransman erkent dat de constante stroom van verhalen voor de nodige onrust zorgt binnen de Italiaanse renstal, zeker nu de sterke vorm uit het begin van het seizoen is weggezakt.
De geruchtenmolen draaide in Bakoe op volle toeren, nadat Horner in een interview met The Times liet optekenen dat werken voor Ferrari "de droom" is. De positie van de Ferrari-teambaas ligt al enkele maanden onder een vergrootglas. Zo moest Vasseur onlangs nog een rapportage ontkrachten waarin werd beweerd dat Lewis Hamilton vanwege opgelopen spanningen zou aandringen op personele wissels binnen het team. In Azerbeidzjan ging het echter voornamelijk over de vermeende interesse van Horner, die openlijk flirt met de formatie uit Maranello. Vasseur sprak openhartig over de impact van de aanhoudende geruchten op zijn personeel.
Vasseur hekelt constante geruchtenstroom rondom Ferrari
Hij laat er geen misverstand over bestaan dat de huidige situatie zijn weerslag heeft op de sfeer binnen de renstal. "We werken niet in perfecte sereniteit", opent Vasseur zijn betoog bij The Race wanneer hem wordt gevraagd naar de verhalen over Horner. "Voor mij in de eerste plaats, maar ook voor iedereen binnen het team. Dat vijftig procent van de vragen van de media hierover gaat, zorgt voor een enigszins frustrerende situatie." Alle verhalen zouden afleiden van de sportieve doelstellingen van Ferrari, die in het constructeurskampioenschap verwikkeld is in een fel gevecht om de tweede plek. "We vechten voor P2 in het kampioenschap, en uiteindelijk praten we hier allemaal veel over met de jongens in de garage."
Horner zoekt volgens Ferrari-teambaas simpelweg naar werk
Vasseur deelt vervolgens een duidelijke sneer uit aan het adres van Horner en diens openlijke avances richting de renstal. "Het is zoals het is. Ik heb het verder niet in de hand", verklaart hij nuchter over de situatie. "Meneer Horner is gewoon op zoek naar een baan, dat weet iedereen, overal. Maar wat kan ik eraan doen? Gewoon proberen mijn best te doen om het team vooruit te stuwen, hen te motiveren en te focussen op wat beter kan." De teambaas stoort zich er dan ook mateloos aan dat hij zichzelf voortdurend moet blijven verdedigen. "In elk interview, 25 keer per dag, komen we hierop terug. We hebben nog zeven races te gaan, en ik zal pushen tot de allerlaatste bocht."
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