VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Russell niet kon aanvallen
VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Russell niet kon aanvallenMaak ons je Google-favoriet
George Russell won de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan nipt voor Max Verstappen, terwijl Franco Colapinto voor chaos zorgde door Pierre Gasly en Lando Norris uit de race te kegelen. Na afloop lopen er nog meerdere onderzoeken en kreeg Colapinto een gridstraf voor de volgende race.
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