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Max Verstappen at Zandvoort

VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Russell niet kon aanvallen

VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Russell niet kon aanvallen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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George Russell won de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan nipt voor Max Verstappen, terwijl Franco Colapinto voor chaos zorgde door Pierre Gasly en Lando Norris uit de race te kegelen. Na afloop lopen er nog meerdere onderzoeken en kreeg Colapinto een gridstraf voor de volgende race.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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