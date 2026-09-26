George Russell heeft teruggeblikt op een zenuwslopende slotfase waarin hij zwaar onder druk stond van Max Verstappen tijdens het slot van de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarbij de Brit zelf aan het langste eind trok.

De Britse coureur reed de laatste tien ronden op de absolute limiet om zijn positie ten opzichte van de oprukkende Red Bull-coureur te verdedigen, maar kreeg daarbij te maken met plotselinge technische averij aan zijn krachtbron. Tijdens die intense ontknoping zag de Mercedes-rijder de marge naar zijn achtervolger in rap tempo slinken na het passeren van een neutralisatie op de baan. Een hapering in het vermogen zorgde direct voor hachelijke momenten in de cockpit, waardoor de voorsprong bijna volledig verdampte.

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Maximale druk

Russell legt na afloop uit hoe hoog de intensiteit lag gedurende de laatste tien omlopen. Verstappen zette alles op alles om het gat te dichten, waardoor de Brit geen enkel moment kon verslappen achter het stuur van zijn bolide. "Iemand zei net: 'Ik vraag me af of het ooit eerder is voorgekomen dat het verschil in de kwalificatie niet groter was dan aan het einde van de race.' Weet je, het waren ongelooflijke laatste 10 ronden met Max. Ik kon hem voelen hijgen in mijn nek, en hij pushte zo hard. Het was als een kwalificatieronde, de een na de ander", vertelt Russell openhartig over het duel.

Haperende turbo

Russell werd vervolgens geconfronteerd met een gevaarlijke situatie toen er een gele vlag werd gezwaaid en hij direct van het gas moest gaan. Op het moment dat hij de snelheid weer wilde oppakken, liet de techniek hem plotseling in de steek door haperende turbodruk. "Maar, toen zag ik de gele vlag, ik liet de gas los, en toen ik weer vol gas gaf, stopte mijn turbo min of meer met draaien en had ik geen vermogen meer, en plotseling ging die marge van 1,5 tienden naar 2 tienden", besluit Russell zijn terugblik op het hachelijke slotakkoord.

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