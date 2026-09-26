Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is dan wel gefinisht, maar boven de uitslag hangt nog een vraagteken. Maar liefst vier coureurs zullen zich namelijk moeten melden bij de stewards in Bakoe, waaronder Isack Hadjar van Red Bull Racing.

George Russell was hard op weg naar de overwinning, maar zijn voorsprong verdween door een safety car van de crash van Alexander Albon. Bij de herstart remde Franco Colapinto veel te laat en hij schakelde niet alleen Lando Norris uit, maar ook Alpine-ploegmaat Pierre Gasly. De Argentijn heeft een tijdstraf van 10 seconden gekregen, maar aangezien hij de finish toch niet bereikte, heeft dat verder geen impact. Echter, tijdens één van de gele vlag-situaties zou Gabriel Bortoleto mogelijk een andere deelnemer hebben ingehaald. Dit is één van de onderzoeken die momenteel loopt.

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Vier onderzoeken na Azerbeidzjan

Valtteri Bottas crashte in de allerlaatste ronde, waardoor we een dragrace kregen tussen Russell en Max Verstappen richting het zwart-witgeblokt. De zege ging uiteindelijk alsnog naar de Mercedes. De stewards hebben laten weten dat de Cadillac-coureur ook onderzocht gaat worden.

Verder moeten Carlos Sainz van Williams en Hadjar zich ook melden in het kamertje van de FIA. Zij zouden zich niet aan de regels hebben gehouden rondom de oefenstarts in de verkenningsronde. Max Verstappen werd nog door wedstrijdleider Rui Marques genoteerd voor het "niet volgen van de instructies van de wedstrijdleider", maar bleef uiteindelijk onbestraft.

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