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Sainz, Verstappen and Bortoleto walking together in the F1 paddock

FIA deelt gridstraffen én strafpunten uit na overtredingen in kwalificatie Bakoe

Sainz, Verstappen and Bortoleto walking together in the F1 paddock — Foto: © IMAGO

FIA deelt gridstraffen én strafpunten uit na overtredingen in kwalificatie Bakoe

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De stewards hebben een drukke vrijdag van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan achter de rug. Er werden verschillende straffen uitgedeeld die impact zullen hebben op de startopstelling op het stratencircuit van Bakoe. Helaas voor Max Verstappen profiteert hij er niet van en dus blijft hij achtste.

Voor de derde vrije training kwam het bericht door dat Fernando Alonso gebruikmaakt van een nieuwe batterij, maar de twee Aston Martin-coureurs zouden sowieso al gridstraffen krijgen voor andere, nieuwe motoronderdelen. Waar Alonso dertig plaatsen achteruit gaat, lost Lance Stroll twintig posities in. Carlos Sainz kreeg een reprimande voor het niet op tijd afremmen voor gele vlaggen in de derde vrije training. Arvid Lindblad werd eveneens op de vingers getikt, maar dat kwam omdat hij zonder goede reden de baan had verlaten in bocht 15.

Gridstraffen én strafpunten na kwalificatie in Azerbeidzjan

De stewards vonden dat Sergio Pérez in de kwalificatie de McLaren van Oscar Piastri had opgehouden. Dit gebeurde halverwege Q1 in de laatste sector. De Cadillac-coureur is een gridstraf van drie plaatsen opgelegd. Sainz had, net als in VT3, in de kwalificatie de gele vlaggen genegeerd. Dit gebeurde aan het begin van Q3 in de eerste sector. Ditmaal is de Williams-coureur niet weggekomen met een reprimande. In plaats daarvan krijgt hij voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een gridstraf van vijf posities.

De Aston Martins blijven achteraan op de startopstelling, zoals was verwacht met die power unit-wissels, met 'Checo' daar direct voor op P20. Sainz is teruggevallen van P9 naar P14, waardoor Franco Colapinto, Ollie Bearman, Liam Lawson, ploegmaat Alexander Albon en Esteban Ocon profiteren.

Sainz heeft overigens ook twee strafpunten op zijn superlicentie gekregen voor het negeren van de gele vlaggen, een zeldzaamheid tegenwoordig. Het uitdelen van strafpunten is slechts zes keer eerder voorgekomen in 2026, terwijl het in de jaren daarvoor veel vaker gebeurde.

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