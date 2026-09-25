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Antonelli during FP2 in Baku

LIVE | Kwalificatie GP Azerbeidzjan: Antonelli crasht en parkeert Mercedes in Q1

Antonelli during FP2 in Baku — Foto: © IMAGO

LIVE | Kwalificatie GP Azerbeidzjan: Antonelli crasht en parkeert Mercedes in Q1

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 14:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de vijftiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. De temperatuur ligt rond de 24°C, en de zon en bewolking wisselen elkaar af. Max Verstappen was het snelst in de derde vrije training eerder vandaag, maar kan hij ook de pole position pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Azerbeidzjan

Sorteer op:

2m geleden

14:37

Verstappen zakt terug naar P7

George Russell gaat paars in de tweede sector en gaat het Baku City Circuit rond in een 1:43.686. Hij is anderhalf tiende sneller dan Charles Leclerc, drie tienden sneller dan de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, vier tienden sneller dan Lewis Hamilton en bijna zes tienden sneller dan Isack Hadjar en Max Verstappen.

3m geleden

14:36

Verstappen opent Q2

Max Verstappen begint de tweede kwalificatiesessie met een tijd van 1:44.282 en is daarmee zes tienden sneller dan de Williams-coureurs. Isack Hadjar gaat met iets minder dan een halve tiende onder de tijd van zijn Red Bull-teamgenoot door.

6m geleden

14:33

Lindblad van de baan in out lap

Arvid Lindblad schiet rechtdoor bij de derde bocht in zijn out lap. Dertien coureurs zijn meteen de baan op gegaan. Alleen de Alpines van Franco Colapinto en Pierre Gasly blijven in de beginfase van Q2 binnen.

9m geleden

14:29

Q2 van start

Q2, de sessie met nu vijftien in plaats van zestien coureurs na de crash van Andrea Kimi Antonelli, is begonnen.

13m geleden

14:26

Door naar Q2

Gabriel Bortoleto (P17), Nico Hülkenberg (P18), Fernando Alonso (P19), Sergio Pérez (P20), Lance Stroll (P21) en Valtteri Bottas (P22) gaan niet door naar Q2.

Wie dat wel doen:

  1. Russell
  2. Verstappen
  3. Hadjar
  4. Hamilton
  5. Leclerc
  6. Gasly
  7. Norris
  8. Piastri
  9. Albon
  10. Ocon
  11. Sainz
  12. Colapinto
  13. Bearman
  14. Lindblad
  15. Antonelli
  16. Lawson

Andrea Kimi Antonelli zal dus ook niet deelnemen aan Q2 en kwalificeert zich dus automatisch als zestiende.

16m geleden

14:23

Lindblad verbetert weer

Arvid Lindblad schuift op van de zeventiende naar veertiende plaats en nu is het Gabriel Bortoleto in de gevarenzone. En de Audi-coureur verbetert niet. Beide Audi's gaan dus, ondanks een upgradepakket met vijftien nieuwe onderdelen, niet door naar Q2.

17m geleden

14:22

Vlag valt in Q1

De Red Bulls zijn al teruggekeerd naar de pits. George Russell is op de baan gebleven en gaat maar liefst 0.426 seconden harder dan Max Verstappen om de eerste plek weer af te pakken. Ollie Bearman verbetert en duwt Arvid Lindblad de gevarenzone in.

19m geleden

14:20

Verstappen verbetert en pakt eerste plek

Max Verstappen vindt een extra kwart van een seconde en gaat naar P1 met een 1:44.041. Isack Hadjar maakt er een één-twee van voor Red Bull en ook Lewis Hamilton duikt onder de tijd van George Russell.

Ollie Bearman, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll staan in de gevarenzone met nog twee minuten te gaan.

21m geleden

14:18

4 minuten te gaan

Het is nog altijd George Russell voor de beide Red Bulls, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Ondertussen zakt Andrea Kimi Antonelli terug naar de zevende plaats. Het kan zijn dat hij qua rondetijd doorgaat naar Q2, maar hij zal sowieso niet aan die sessie mogen deelnemen, omdat hij niet teruggekomen is naar de pits.

23m geleden

14:16

Andere Mercedes naar P1

Waar George Russell de snelste tijd klokt met een 1:44.277, twee duizendsten voor Max Verstappen, parkeert Andrea Kimi Antonelli zijn beschadigde Mercedes. "We kunnen dit niet repareren", maakt race-engineer Peter Bonnington duidelijk via de boardradio.

24m geleden

14:15

Antonelli raakt de muur

Andrea Kimi Antonelli ligt slechts zesde en... Hij heeft de muur geraakt, zegt hij over de boardradio! Hij rijdt rond met schade!

25m geleden

14:14

Verstappen klaagt over de boardradio

De Red Bull RB22 is weer aan het stuiteren. Max Verstappen zegt over de boardradio dat hij "niet kan remmen". Ondertussen gaat hij wel paars in de eerste sector.

26m geleden

14:12

Track limits

Alexander Albon en Lando Norris zien hun rondetijden verwijderd worden vanwege track limits bij bochten 16 en 15, respectievelijk. De rondetijd van Arvid Lindblad is verwijderd vanwege de gele vlaggen voor Lance Stroll.

Isack Hadjar schuift op naar de eerste plek met een 1:44.702, 0.155 seconden voor Lewis Hamilton en 0.312 seconden voor Oscar Piastri. Max Verstappen zakt naar de vierde stek.

29m geleden

14:09

Iedereen naar buiten, Stroll van de baan

Alle 22 coureurs zijn op de baan. Je wilt gauw een banker lap neerzetten, omdat de kans op rode vlaggen hier groot is. Er was zelfs een recordaantal rode vlaggen in de kwalificatie in Bakoe vorig jaar.

Sergio Pérez komt in de Cadillac als eerste door met een 1:55.905, terwijl Lance Stroll rechtdoor schiet in één van de uitloopzones en daarmee gele vlaggen veroorzaakt.

34m geleden

14:05

Licht op groen

Het licht aan het einde van de pitstraat is op groen gegaan. Q1 is dan officieel begonnen.

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