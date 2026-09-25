LIVE | Kwalificatie GP Azerbeidzjan: Antonelli crasht en parkeert Mercedes in Q1
LIVE | Kwalificatie GP Azerbeidzjan: Antonelli crasht en parkeert Mercedes in Q1Maak ons je Google-favoriet
We zitten om 14:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de vijftiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. De temperatuur ligt rond de 24°C, en de zon en bewolking wisselen elkaar af. Max Verstappen was het snelst in de derde vrije training eerder vandaag, maar kan hij ook de pole position pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Azerbeidzjan
Verstappen zakt terug naar P7
George Russell gaat paars in de tweede sector en gaat het Baku City Circuit rond in een 1:43.686. Hij is anderhalf tiende sneller dan Charles Leclerc, drie tienden sneller dan de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, vier tienden sneller dan Lewis Hamilton en bijna zes tienden sneller dan Isack Hadjar en Max Verstappen.
Verstappen opent Q2
Max Verstappen begint de tweede kwalificatiesessie met een tijd van 1:44.282 en is daarmee zes tienden sneller dan de Williams-coureurs. Isack Hadjar gaat met iets minder dan een halve tiende onder de tijd van zijn Red Bull-teamgenoot door.
Lindblad van de baan in out lap
Arvid Lindblad schiet rechtdoor bij de derde bocht in zijn out lap. Dertien coureurs zijn meteen de baan op gegaan. Alleen de Alpines van Franco Colapinto en Pierre Gasly blijven in de beginfase van Q2 binnen.
Q2 van start
Q2, de sessie met nu vijftien in plaats van zestien coureurs na de crash van Andrea Kimi Antonelli, is begonnen.
Door naar Q2
Gabriel Bortoleto (P17), Nico Hülkenberg (P18), Fernando Alonso (P19), Sergio Pérez (P20), Lance Stroll (P21) en Valtteri Bottas (P22) gaan niet door naar Q2.
Wie dat wel doen:
- Russell
- Verstappen
- Hadjar
- Hamilton
- Leclerc
- Gasly
- Norris
- Piastri
- Albon
- Ocon
- Sainz
- Colapinto
- Bearman
- Lindblad
- Antonelli
- Lawson
Andrea Kimi Antonelli zal dus ook niet deelnemen aan Q2 en kwalificeert zich dus automatisch als zestiende.
Lindblad verbetert weer
Arvid Lindblad schuift op van de zeventiende naar veertiende plaats en nu is het Gabriel Bortoleto in de gevarenzone. En de Audi-coureur verbetert niet. Beide Audi's gaan dus, ondanks een upgradepakket met vijftien nieuwe onderdelen, niet door naar Q2.
Vlag valt in Q1
De Red Bulls zijn al teruggekeerd naar de pits. George Russell is op de baan gebleven en gaat maar liefst 0.426 seconden harder dan Max Verstappen om de eerste plek weer af te pakken. Ollie Bearman verbetert en duwt Arvid Lindblad de gevarenzone in.
Verstappen verbetert en pakt eerste plek
Max Verstappen vindt een extra kwart van een seconde en gaat naar P1 met een 1:44.041. Isack Hadjar maakt er een één-twee van voor Red Bull en ook Lewis Hamilton duikt onder de tijd van George Russell.
Ollie Bearman, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll staan in de gevarenzone met nog twee minuten te gaan.
4 minuten te gaan
Het is nog altijd George Russell voor de beide Red Bulls, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Ondertussen zakt Andrea Kimi Antonelli terug naar de zevende plaats. Het kan zijn dat hij qua rondetijd doorgaat naar Q2, maar hij zal sowieso niet aan die sessie mogen deelnemen, omdat hij niet teruggekomen is naar de pits.
Andere Mercedes naar P1
Waar George Russell de snelste tijd klokt met een 1:44.277, twee duizendsten voor Max Verstappen, parkeert Andrea Kimi Antonelli zijn beschadigde Mercedes. "We kunnen dit niet repareren", maakt race-engineer Peter Bonnington duidelijk via de boardradio.
Antonelli raakt de muur
Andrea Kimi Antonelli ligt slechts zesde en... Hij heeft de muur geraakt, zegt hij over de boardradio! Hij rijdt rond met schade!
Verstappen klaagt over de boardradio
De Red Bull RB22 is weer aan het stuiteren. Max Verstappen zegt over de boardradio dat hij "niet kan remmen". Ondertussen gaat hij wel paars in de eerste sector.
Track limits
Alexander Albon en Lando Norris zien hun rondetijden verwijderd worden vanwege track limits bij bochten 16 en 15, respectievelijk. De rondetijd van Arvid Lindblad is verwijderd vanwege de gele vlaggen voor Lance Stroll.
Isack Hadjar schuift op naar de eerste plek met een 1:44.702, 0.155 seconden voor Lewis Hamilton en 0.312 seconden voor Oscar Piastri. Max Verstappen zakt naar de vierde stek.
Iedereen naar buiten, Stroll van de baan
Alle 22 coureurs zijn op de baan. Je wilt gauw een banker lap neerzetten, omdat de kans op rode vlaggen hier groot is. Er was zelfs een recordaantal rode vlaggen in de kwalificatie in Bakoe vorig jaar.
Sergio Pérez komt in de Cadillac als eerste door met een 1:55.905, terwijl Lance Stroll rechtdoor schiet in één van de uitloopzones en daarmee gele vlaggen veroorzaakt.
Licht op groen
Het licht aan het einde van de pitstraat is op groen gegaan. Q1 is dan officieel begonnen.
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