Max Verstappen vindt een extra kwart van een seconde en gaat naar P1 met een 1:44.041. Isack Hadjar maakt er een één-twee van voor Red Bull en ook Lewis Hamilton duikt onder de tijd van George Russell.

Ollie Bearman, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll staan in de gevarenzone met nog twee minuten te gaan.