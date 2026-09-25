Verstappen is 'f*king kangoeroe-auto' Red Bull zat in derde vrije training Bakoe, wel het snelst

... heeft de derde en laatste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. Met een ... eindigde de ... bovenaan de tijdenlijst. ... en ... completeerden de top drie.

Tijdens de oefensessies op vrijdag werd duidelijk dat het team van Mercedes goede papieren heeft voor de overwinning op zaterdag. In de tweede vrije training eindigden George Russell en Kimi Antonelli bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Max Verstappen. Red Bull Racing lijkt er verrassend genoeg goed bij te zitten op het Baku City Circuit. De RB22 legt het qua topsnelheid af tegen de Zilverpijlen, maar weet tijd goed te maken in de bochtige sectoren. Zowel de topteams als de rest van het veld waren dus gebaat bij deze laatste zestig oefenminuten, waarbij met name gezocht werd naar de perfecte afstellingen voor de kwalificatie van vanmiddag. Deze gaat om 14:00 uur Nederlandse tijd van start.

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Rustige start van de sessie

Bij het vrijgeven van de baan voor VT3 bedroeg de buitentemperatuur 25 graden Celsius. Het asfalt was inmiddels opgewarmd tot 40 graden Celsius. Zoals we dat kennen van derde vrije trainingen, kende de sessie een rustig begin. Pas na vijf minuten kwamen de eerste auto's naar buiten voor een aantal installatieronden en na het eerste kwartier stonden er slechts acht tijden op het bord. De top vijf bestond op dit punt uit Gasly (1.48.295), Franco Colapinto (1:51.899), Valtteri Bottas (1:53.474), Carlos Sainz (2:07.622) en Liam Lawson (2:08.251). Lando Norris werd kort nadat hij naar buiten was gekomen verteld dat hij terug naar binnen moest en geen hoge snelheden mocht rijden. Het team wilde wat controleren aan de auto.

Gevaarlijke wind in bocht zestien

Met nog 35 minuten op de klok ging Verstappen voor het eerst zitten voor een aantal snelle ronden. Op de mediums klokte hij een 1:45.329, waarmee hij naar de eerste positie in de tijdenlijst steeg. Lang behield hij deze positie echter niet. Hamilton dook hier op de zachte band direct onderdoor met een 1:45.093, waarna Leclerc een 1:45.298 noteerde. De wind in bocht zestien zorgde ondertussen voor moeilijkheden bij de rijders. Onder andere Antonelli werd verrast door een windstoot en schoot rechtdoor, terwijl ook Verstappen over de boordradio liet weten dat het daar erg riskant aanvoelde.

Verstappen klaar met stuiterende Red Bull zat

De gele vlag werd meer dan eens kortstondig gezwaaid. Zo raakte Lance Stroll de muur bij het opdraaien van het rechte stuk, waarna hij zijn bolide moest parkeren. Ook Leclerc en Alexander Albon schoten even rechtdoor, wat korte gele vlaggen veroorzaakte. Verstappen was ondertussen niet blij met zijn RB22: "Als deze auto nu eens één keer niet als een f*cking kangoeroe zou stuiteren. Mijn hemel", klonk het gefrustreerd over de boordradio.

In de slotminuten noteerde Verstappen plots de snelste tijd met een 1:43.922. Een indrukwekkende tijd van de Nederlander. Kleine kantekening hierbij is dat de auto's van Mercedes in de laatste twee minuten geen ronde meer reden, toen de baan het snelst was. Russell eindigde zo op P2 met een 1:44.021, gevolgd door Hamilton met een 1:44.033. Antonelli en Lelcerc completeerden de top vijf.

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