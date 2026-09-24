Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons'
Verstappen na P3 tijdens trainingen in Bakoe: 'Een goede start voor ons'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft de openingsdag van de Grand Prix van Azerbeidzjan afgesloten met de derde tijd in de tweede vrije training op het Baku Street Circuit. Hij reageert na afloop over de vrijdag.
De coureur van Oracle Red Bull Racing, die eerder op de dag al als tweede eindigde in de eerste sessie, moest in de middag alleen het duo van Mercedes voor zich dulden. Onder warme omstandigheden, met een luchttemperatuur van 29 graden Celsius en een baantemperatuur van 47 graden Celsius, kende de tweede oefensessie een rommelig verloop. Waar George Russell de snelste tijd klokte en teamgenoot Kimi Antonelli het zilver opeiste, hield Verstappen de aansluiting met de top van het veld goed vast.
Updates
Verstappen blikt na afloop van de trainingen op donderdag tegenover Verstappen.com positief terug op het gevoel in de auto. "Eigenlijk was het best een goede dag. Ik ben best blij met de auto. We konden een paar dingen finetunen en proberen wat meer tijd te vinden. De updates aan de auto werken zoals verwacht en al met al was het best een goede start voor ons", aldus de Limburger. Hoewel Verstappen tijdens de trainingsritten over de boordradio nog opmerkingen plaatste over de balans in zijn wagen, gaven de verzamelde data en de uiteindelijke rondetijden direct reden tot tevredenheid bij het team.
Rode vlag
Russell legde beslag op de eerste plaats in een sessie die herhaaldelijk werd onderbroken. Al na twintig minuten zorgde Gabriel Bortoleto in zijn Audi voor een korte gele vlag, waarna debutant Arvid Lindblad namens Racing Bulls een code rood veroorzaakte door in de smalle sectie bij het kasteel tweemaal hard de muur te raken. Lindblad bleef ongedeerd, maar liep voor het tweede weekend op rij zware schade op. Kort na de herstart viel bovendien de motor stil van Oliver Bearman, waardoor ook de coureur van Haas F1 Team vroegtijdig moest inrukken.
Verstappen opende de sessie aanvankelijk sterk op de medium banden door ruim drie tienden onder de tijd van Russell te duiken. Na kortstondig te zijn gepasseerd door Lando Norris heroverde de Nederlander de leiding, waarna op het zachte rubber Charles Leclerc en vervolgens Russell de koppositie overnamen. In het restant van de oefensessie richtte het merendeel van het veld zich op racesimulaties met zware brandstofladingen, waardoor de top drie met Russell, Antonelli en Verstappen ongewijzigd bleef.
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