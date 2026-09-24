Max Verstappen heeft in Azerbeidzjan laten weten erg blij te zijn met het langere verblijf van Isack Hadjar bij Red Bull Racing. De renstal maakte woensdag wereldkundig dat de Fransman ook in 2027 de teamgenoot van Verstappen blijft. Voor de Nederlander komt de contractverlenging niet als een verrassing; hij ziet het als een volkomen logische zet na de sterke ontwikkeling die de coureur heeft doorgemaakt.

Hadjar maakte begin dit seizoen de overstap naar de hoofdmacht van Red Bull, waar hij het stoeltje van Yuki Tsunoda overnam. De Fransman had daarvoor in zijn debuutjaar bij zusterteam Racing Bulls al flink indruk gemaakt. Met het vroegtijdig vastleggen van de coureur kiest de leiding van de renstal nog voor de start van het raceweekend in Baku voor rust en stabiliteit binnen het team.

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Verstappen over contractverlenging Hadjar

Tijdens het persmoment op het stratencircuit van Baku benadrukt Verstappen dat Hadjar zijn contract dubbel en dwars heeft verdiend: "Ik denk dat het eigenlijk gewoon een voortzetting is van zijn proces", klinkt het als hem gevraagd wordt naar de beslissing van het Oostenrijkse team. "Hij was het afgelopen jaar een rookie en maakte daarna de overstap naar het hoofdteam. Ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan."

De contractbevestiging volgt direct op een lastige periode voor Hadjar, die de afgelopen tijd noodgedwongen moest toekijken. Door een polsblessure kon hij niet deelnemen aan de Grands Prix van Zandvoort, Monza en Madrid. Voor Verstappen veranderde die gedwongen pauze echter niets aan de situatie: "Natuurlijk was het misschien jammer dat hij door zijn blessure de laatste paar races moest missen, maar het was logisch dat het team deed wat het heeft gedaan door te verlengen. Ik denk dat hij dat absoluut verdiende."

Hadjar keert terug na polsblessure

Na drie gemiste wedstrijden keert Hadjar in Azerbeidzjan weer terug achter het stuur. De Fransman geeft tekst en uitleg over zijn fysieke gesteldheid: "Het gaat goed genoeg om te rijden, dus dat is alles wat ik nodig heb", vertelt hij over zijn rentree op de baan. "Ik heb een kleine breuk aan de buitenkant van mijn pols. Het herstel duurt behoorlijk lang. Ik hoefde niet geopereerd te worden, dus het geneest vanzelf en dat kost tijd. Het zal nog wel een tijdje pijn blijven doen, maar we zijn inmiddels bijna zes weken verder."

Om te controleren of zijn pols de flinke krachten op het stratencircuit wel aankan, bracht Hadjar voorafgaand aan het weekend de nodige uren door in de simulator. "Volgens de inschatting is mijn pols nu sterk genoeg om de belasting aan te kunnen", legt hij uit. "Ik heb een test in de simulator gedaan en die ging goed. Volgens mij is die omgeving vergelijkbaar met de cockpit. Eigenlijk is het vrijwel identiek. Dus als het in de simulator goed gaat, denk ik dat het op het circuit, met de adrenaline en alles erbij, ook goed moet komen."

Lawson over toekomst en beleid bij Red Bull

Liam Lawson, die tijdens de absentie van Hadjar optrad als tijdelijke teamgenoot van Verstappen, reageert nuchter op het nieuws dat de bezetting voor 2027 nu al vastligt. "Ik weet niet of ik iets móét doen. Maar voor mij persoonlijk, en voor ons allemaal als coureurs, is winnen in de Formule 1 het doel", stelt de coureur uit Nieuw-Zeeland. "Ik richt me er dus op om mezelf in een positie te brengen waarin ik in de Formule 1 kan winnen. Als ik naar een team kan dat me daar een betere kans op biedt, dan is dat natuurlijk wat we willen doen."

Daarnaast laat Lawson weten dat er bij beslissingen binnen het team naar meer gekeken wordt dan alleen de verrichtingen van jonge rijders: "Volgens mij hebben ze in het verleden vaak genoeg laten zien dat dat soms niet de enige reden is waarom ze beslissingen nemen. Ik weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren, maar eerlijk gezegd is dat op dit moment niet echt waar ik mee bezig ben."

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