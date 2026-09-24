LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

Isack Hadjar liep in de zomerstop een polsblessure op en moest de races in Zandvoort, Monza en Madrid aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels is de Fransman hersteld en vandaag zal hij voor het eerst weer achter het stuur van de Red Bull stappen. Dit betekent dat Liam Lawson terugkeert bij zusterteam Racing Bulls, en dat de invalbeurt van Yuki Tsunoda erop zit.