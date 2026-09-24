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Verstappen driving past camera in Baku

LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

Verstappen driving past camera in Baku — Foto: © IMAGO

LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat om half elf Nederlandse tijd van start. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen op het Baku City Circuit.

LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

Sorteer op:

1u geleden

11:30

De eerste vrije training zit erop

En dan zit de eerste vrije training erop. 

De top vijf: 

Russell: 1:45.387 

Verstappen: 1:45.787 

Leclerc: 1:45.791 

Hamilton: 1:45.824 

Antonelli: 1:46.265 

1u geleden

11:29

Gele vlag voor Ocon

Ook de Haas van Ocon is stilgevallen bij het uitkomen van de pitstraat, waardoor we opnieuw even geel kregen. De auto staat er nog altijd, maar de baan is weer groen met nog een minuut te gaan. 

1u geleden

11:15

Het laatste kwartier

We stevenen af op het laatste kwartier. Qua rondetijden is het nog altijd rustig op de baan. De top vijf: 

Russell: 1:45.387 

Verstappen: +0,400 

Leclerc: +0,404 

Hamilton: +0.830

Antonelli: +0,878 

1u geleden

11:07

Rustig op de baan

Na wat snelle ronden zijn veel coureurs naar binnengeweest om een setje van de mediums of hards op te halen. Momenteel worden er dan ook vooral wat langere runs met het oog op zaterdag gereden. 

1u geleden

11:03

Korte gele vlag

We hadden opnieuw even geel, dit keer door de Mercedes van Russell. De Brit schoot even buiten de baan, maar kan zijn weg vervolgen. Ondertussen krijgt Piastri te horen dat hij naar binnen moet komen, omdat het team iets wil checken aan de McLaren. 

1u geleden

10:58

De baan is weer vrijgegeven

De baan is weer vrijgegeven! Dus we zijn weer onderweg in Bakoe. Russell is naar buitengekomen op de zachte band. Net als Verstappen. 

1u geleden

10:55

Problemen bij Antonelli

En daar is rook uit de Mercedes van Antonelli! De Mercedes van de kampioenschapsleider is stilgevallen: "Ik ben de hydraulica verloren", klint het. De Italiaan is uitgestapt en de marshalls zijn met de Mercedes bezig, wat voor een VSC zorgt. 

1u geleden

10:54

De top vijf

Met nog iets meer dan 35 minuten op de klok bestaat de top vijf uit: 

Antonelli: 1:46.265 

Hamilton: 1:46.365

Verstappen: 1:46.512 

Russell: 1:46.601 

Leclerc: 1:46.221

2u geleden

10:48

Vuur bij Sainz

Opnieuw drama voor Williams. De auto van Sainz hangt voor het eerst vol met updates, maar er zijn problemen met de remmen van de Spanjaard. Sainz rijdt terug de pits in, waar zijn remmen vlam vatten. Inmiddels is Antonelli onder Verstappen doorgegaan met een 1:46.265. 

2u geleden

10:41

Verstappen staat groot gat

Verstappen gaat direct een klap harder en noteert een 1:46.635. Dat is 2,3 seconden sneller dan Leclerc. Russell neemt de tweede positie over, 1,4 seconde achter Verstappen. 

2u geleden

10:39

Leclerc duikt onder Verstappen

Leclerc heeft de tijd van Verstappen aangescherpt met een 1:49,025 eveneens op de harde band. Dat is twee tienden sneller dan Verstappen. 

2u geleden

10:38

De eerste tijden staan op het bord

De eerste tijden staan inmiddels op het bord. Verstappen heeft een 1:49.202 geklokt op de harde band, met Norris daar ruim een halve seconde achter. Uiteraard nog geen competitieve tijden. Veel coureurs rijden met de welbekende aero rakes om de luchtstroom over de auto in kaart te brengen. 

2u geleden

10:31

We gaan beginnen!

We gaan beginnen! De lampen staan op groen en de baan is vrijgegeven. Met een buitentemperatuur van 28 graden Celsius, is het asfalt inmiddels opgewarmd tot 50 graden Celsius. 

2u geleden

10:20

De coureurs maken zich klaar

Met nog tien minuten tot de start van de eerste vrije training, maken de coureurs zich klaar om in de auto te stappen. 

2u geleden

10:11

Hadjar keer terug in de Red Bull

Isack Hadjar liep in de zomerstop een polsblessure op en moest de races in Zandvoort, Monza en Madrid aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels is de Fransman hersteld en vandaag zal hij voor het eerst weer achter het stuur van de Red Bull stappen. Dit betekent dat Liam Lawson terugkeert bij zusterteam Racing Bulls, en dat de invalbeurt van Yuki Tsunoda erop zit. 

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