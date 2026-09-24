LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?
LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?Maak ons je Google-favoriet
De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat om half elf Nederlandse tijd van start. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen op het Baku City Circuit.
LIVE | Eerste vrije training F1 GP Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?
De eerste vrije training zit erop
En dan zit de eerste vrije training erop.
De top vijf:
Russell: 1:45.387
Verstappen: 1:45.787
Leclerc: 1:45.791
Hamilton: 1:45.824
Antonelli: 1:46.265
Gele vlag voor Ocon
Ook de Haas van Ocon is stilgevallen bij het uitkomen van de pitstraat, waardoor we opnieuw even geel kregen. De auto staat er nog altijd, maar de baan is weer groen met nog een minuut te gaan.
Het laatste kwartier
We stevenen af op het laatste kwartier. Qua rondetijden is het nog altijd rustig op de baan. De top vijf:
Russell: 1:45.387
Verstappen: +0,400
Leclerc: +0,404
Hamilton: +0.830
Antonelli: +0,878
Rustig op de baan
Na wat snelle ronden zijn veel coureurs naar binnengeweest om een setje van de mediums of hards op te halen. Momenteel worden er dan ook vooral wat langere runs met het oog op zaterdag gereden.
Korte gele vlag
We hadden opnieuw even geel, dit keer door de Mercedes van Russell. De Brit schoot even buiten de baan, maar kan zijn weg vervolgen. Ondertussen krijgt Piastri te horen dat hij naar binnen moet komen, omdat het team iets wil checken aan de McLaren.
De baan is weer vrijgegeven
De baan is weer vrijgegeven! Dus we zijn weer onderweg in Bakoe. Russell is naar buitengekomen op de zachte band. Net als Verstappen.
Problemen bij Antonelli
En daar is rook uit de Mercedes van Antonelli! De Mercedes van de kampioenschapsleider is stilgevallen: "Ik ben de hydraulica verloren", klint het. De Italiaan is uitgestapt en de marshalls zijn met de Mercedes bezig, wat voor een VSC zorgt.
De top vijf
Met nog iets meer dan 35 minuten op de klok bestaat de top vijf uit:
Antonelli: 1:46.265
Hamilton: 1:46.365
Verstappen: 1:46.512
Russell: 1:46.601
Leclerc: 1:46.221
Vuur bij Sainz
Opnieuw drama voor Williams. De auto van Sainz hangt voor het eerst vol met updates, maar er zijn problemen met de remmen van de Spanjaard. Sainz rijdt terug de pits in, waar zijn remmen vlam vatten. Inmiddels is Antonelli onder Verstappen doorgegaan met een 1:46.265.
Verstappen staat groot gat
Verstappen gaat direct een klap harder en noteert een 1:46.635. Dat is 2,3 seconden sneller dan Leclerc. Russell neemt de tweede positie over, 1,4 seconde achter Verstappen.
Leclerc duikt onder Verstappen
Leclerc heeft de tijd van Verstappen aangescherpt met een 1:49,025 eveneens op de harde band. Dat is twee tienden sneller dan Verstappen.
De eerste tijden staan op het bord
De eerste tijden staan inmiddels op het bord. Verstappen heeft een 1:49.202 geklokt op de harde band, met Norris daar ruim een halve seconde achter. Uiteraard nog geen competitieve tijden. Veel coureurs rijden met de welbekende aero rakes om de luchtstroom over de auto in kaart te brengen.
We gaan beginnen!
We gaan beginnen! De lampen staan op groen en de baan is vrijgegeven. Met een buitentemperatuur van 28 graden Celsius, is het asfalt inmiddels opgewarmd tot 50 graden Celsius.
De coureurs maken zich klaar
Met nog tien minuten tot de start van de eerste vrije training, maken de coureurs zich klaar om in de auto te stappen.
Hadjar keer terug in de Red Bull
Isack Hadjar liep in de zomerstop een polsblessure op en moest de races in Zandvoort, Monza en Madrid aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels is de Fransman hersteld en vandaag zal hij voor het eerst weer achter het stuur van de Red Bull stappen. Dit betekent dat Liam Lawson terugkeert bij zusterteam Racing Bulls, en dat de invalbeurt van Yuki Tsunoda erop zit.
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