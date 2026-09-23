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George Russell, Mercedes, Madring, Spain, 2026

Russell weigert titel op te geven: 'Zo lang het wiskundig kan"

George Russell, Mercedes, Madring, Spain, 2026 — Foto: © IMAGO

Russell weigert titel op te geven: 'Zo lang het wiskundig kan"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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George Russell weigert de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 voorlopig op te geven, ondanks zijn forse achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli.

De Brit bezet met 211 punten momenteel de tweede plaats in het rijdersklassement, maar kijkt na veertien Grands Prix wel aan tegen een gat van 81 punten op de ontketende Antonelli. Waar de Italiaanse coureur met 292 punten stevig aan de leiding gaat binnen het team van Mercedes, kende Russell een moeizamer verloop van zijn seizoen door aanhoudende problemen met de afstelling en het gedrag van de 2026-bolide. Tijdens de vorige race op het stratencircuit van Madrid kwam hij dan ook niet verder dan de vijfde plaats, waardoor de achterstand verder opliep. In aanloop naar het raceweekend in Bakoe maakt Russell echter duidelijk dat hij de hoop op het kampioenschap pas laat varen wanneer het wiskundig niet meer mogelijk is.

Strijdlust

Tijdens de officiële FIA-persconferentie in Bakoe benadrukt Russell dat zijn strijdlust nog altijd intact is, ongeacht de riante voorsprong van zijn stalgenoot. "Ik blijf vechten voor het kampioenschap zolang de wiskunde dit toelaat", stelt de Mercedes-coureur resoluut over zijn kansen in de slotfase van het seizoen. Eerder na de race in Madrid leek Russell nog in zak en as te zitten en een kans op de wereldtitel uit te sluiten.

Dominantie Antonelli

Antonelli heeft zijn leidende positie te danken aan een uiterst constante en dominante reeks overwinningen gedurende het huidige seizoen. De jonge coureur wist in de eerste veertien wedstrijden al acht zeges en twaalf podiumplaatsen te verzamelen voor Mercedes. Komend weekend wacht op het Baku City Circuit de volgende krachtmeting voor het rijdersduo.

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