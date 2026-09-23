Esteban Ocon moet na het Formule 1-seizoen van 2026 vertrekken bij het team van Haas. De Franse coureur is aan de vooravond van het raceweekend in Bakoe door de renstal op de hoogte gebracht dat er voor volgend jaar een andere koers wordt gekozen, zo weet PlanetF1.

Hierdoor moet Ocon per direct op zoek naar een nieuw racestoeltje voor 2027 en is zijn toekomst op de grid uiterst onzeker geworden. Het nieuws komt op een pijnlijk moment in het seizoen, waarin Ocon met de VF-26 aanzienlijke moeite heeft om het tempo van teamgenoot Oliver Bearman te volgen. Waar Bearman dit jaar al achttien punten wist te verzamelen, staat Ocon met slechts drie punten – behaald via een negende plek in Monaco – op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap. Teambaas Ayao Komatsu liet eerder al doorschemeren dat de prestaties van de Fransman achterblijven bij de verwachtingen, al blijft het contact tussen beide partijen tot het einde van de samenwerking professioneel en minnelijk.

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Reactie Ocon

Eerder liet Ocon al weten in de paddock van het Baku City Circuit dat hij voor 2027 zonder contract zit. "Op dit moment ben ik zeker transfervrij voor volgend jaar. Er zijn dingen in discussie die buiten mijn controle liggen. Er zijn bepaalde onderwerpen die buiten mijn controle liggen. Dus ik zal blijven pushen tot het einde van het jaar en zien hoe het gaat", stelt Ocon over zijn huidige situatie.

Weinig opties

Ocon ziet zijn kansen op een langer verblijf in de koningsklasse intussen flink slinken, aangezien het merendeel van de zitjes voor 2027 al vergeven is. Binnen de Red Bull-gelederen is de bezetting bij Racing Bulls zo goed als rond: Liam Lawson keert dit weekend in Bakoe terug in zijn vaste cockpit na het herstel van Isack Hadjar, terwijl debutant Arvid Lindblad met 31 punten indruk maakt. Bovendien aast F2-klassementsleider Nikola Tsolov binnen het opleidingsprogramma van Red Bull nadrukkelijk op een overstap naar de Formule 1. Daar waar verder alle stoeltjes grotendeels vastliggen, lijkt het voor 2027 dus een Formule 1-loos jaar te worden voor Ocon, die naar alle waarschijnlijkheid vervangen wordt door Rafael Camara.

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