Esteban Ocon lijkt na dit seizoen te vertrekken bij het Haas F1 Team. De Franse coureur heeft openlijk bevestigd dat hij voor volgend jaar een transfervrije coureur is en sorteert daarmee voor op een naderend afscheid bij de renstal, zo laat hij weten in gesprek met The Race.

De situatie volgt op een moeizame fase binnen de samenwerking tussen beide partijen. Waar Ocon in 2025 nog uitstekend begon bij het team met onder meer een vijfde plaats tijdens de Grand Prix van China, verloopt het huidige seizoen aanzienlijk stroever. Met slechts twee top tien-klasseringen in de eerste veertien races van het jaar worstelen zowel de coureur als de Amerikaanse renstal met hardnekkige balans- en wegliggingsproblemen van de VF-26.

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Zaken buiten controle

Ocon windt er geen doekjes om dat zijn toekomst voor 2027 volledig openligt en dat de touwtjes momenteel niet in zijn eigen handen liggen. "Op dit moment ben ik voor volgend jaar absoluut een transfervrije coureur. Er lopen gesprekken over zaken waar ik zelf geen invloed op heb. Er spelen gewoon een paar onderwerpen waar ik geen controle over heb. Dus ik blijf tot het einde van het jaar vol pushen, en dan zien we wel hoe het loopt", aldus de Fransman over de actuele onderhandelingen. Op de vraag of hij dan ook praat met andere teams is Ocon vrij duidelijk: "Natuurlijk. We gaan het zien."

Rafael Camara

Ocon lijkt bij de formatie plaats te moeten maken voor Ferrari-junior en Formule 2-titelkandidaat Rafael Camara. In de paddock klinkt dat de overeenkomst tussen Haas en de 21-jarige Braziliaan inmiddels voor zo'n negentig procent rond is om vanaf 2027 het stoeltje naast Oliver Bearman over te nemen. Eerder passeerden ook namen als Leonardo Fornaroli en Ryo Hirakawa de revue bij teambaas Ayao Komatsu, maar Camara geldt nu als de absolute topfavoriet. Een officiële bekendmaking van de plannen wordt begin november verwacht rond de Grand Prix van São Paulo.

Frustraties

Ocon verdedigt tot slot zijn eigen prestaties en wijst erop dat de tegenvallende resultaten niet aan zijn inzet achter het stuur te wijten zijn. "We steken het niet onder stoelen of banken. We weten dat er een continu probleem is, en het is geruststellend dat mijn eigen optreden niet het probleem is geweest. Dit jaar heb ik gepresteerd; elke keer wanneer de auto het toeliet. Welke auto ik ook krijg, ik zal er honderd procent uithalen."

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