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Hadjar

Red Bull heeft contractnieuws en heeft Hadjar ook in 2027 in de wagen

Hadjar — Foto: © IMAGO

Red Bull heeft contractnieuws en heeft Hadjar ook in 2027 in de wagen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Daags nadat bekend werd dat Isack Hadjar dit weekend weer fit genoeg is om te racen na het herstel van een polsblessure, heeft het team die pols even getest bij het zetten van een handtekening. Met succes: Hadjar tekent bij bij de Oostenrijkse formatie en is ook in 2027 weer teammaat van Max Verstappen.

Daarmee geeft de Oostenrijkse renstal direct uitsluitsel over de langere termijn en blijft de Fransman behouden voor het fabrieksteam. Met de nieuwe overeenkomst is het rijdersduo voor 2027 meteen compleet. Hadjar blijft binnen de formatie de vaste teamgenoot van Verstappen, die eerder al een langdurig contract tot en met het einde van 2030 ondertekende.

Sterke opmars

Hadjar maakte in 2025 zijn officiële racedebuut in de koningsklasse bij zusterteam Racing Bulls, waar hij onder meer opviel met een knappe podiumplek tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Na die sterke prestaties promoveerde hij voor het seizoen 2026 naar de hoofdmacht. In zijn eerste racejaar bij het fabrieksteam bewees de coureur direct zijn waarde met zeven opeenvolgende finishes in de top zes en een podiumplaats tijdens de prestigieuze Grand Prix van Monaco.

Het nieuws over de contractverlenging valt samen met zijn sportieve rentree in het huidige kampioenschap. Hadjar ontbrak de afgelopen drie races op de startopstelling vanwege een polsblessure die hij opliep tijdens de zomerstop, maar Hadjar keert na absentie van drie races terug bij Red Bull in Bakoe. Vanaf aankomend weekend neemt hij tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan weer plaats in de RB22 naast Verstappen. Verstappen en Hadjar vormen door deze beslissing ook in het seizoen 2027 de vaste bezetting van de Oostenrijkse renstal.

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