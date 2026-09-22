Voormalig Formule 1-coureur Ricardo Patrese vindt dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn frustraties over Ferrari niet in de openbaarheid moet bespreken, maar deze intern moet oplossen met de renstal.

Hoewel er in de paddock en de media volop gesproken wordt over wrijving en stroeve boordradiogesprekken na races waarin teamorders uitbleven, ziet Patrese geen fundamenteel verstoorde verstandhouding. Volgens de Italiaan maakt Hamilton sportief juist een sterke herrijzenis door en trekt hij hard aan de kar om Ferrari naar een hoger plan te tillen, maar moet de Brit zijn externe communicatiestrategie wel dringend herzien.

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Vormcrisis

Patrese benadrukt tegenover talkSPORT BET dat Hamilton dit seizoen sportief gezien een wereld van verschil laat zien ten opzichte van zijn moeizame eerdere fase. "Het feit is dat Hamilton vorig jaar nergens was; nu is Hamilton weer Hamilton en doet hij het veel beter. Hij is een zevenvoudig wereldkampioen en heeft natuurlijk charisma, en hij wil de situatie verbeteren. Hij wil dat iedereen verbetert", legt Patrese uit over de vooruitgang van de coureur. De Italiaan begrijpt tegelijkertijd dat er momenten van frictie ontstaan wanneer strategische beslissingen op het asfalt nadelig uitvallen: "Ik lees niet elke dag alle kranten, maar ik heb niet het gevoel dat hij boos is op Ferrari. Ik denk dat hij hard zijn best doet om de situatie te verbeteren. Ja, natuurlijk kan hij een beetje teleurgesteld zijn over sommige situaties waarin er op het juiste moment geen stalorders waren en hij daardoor misschien een podium misliep."

Binnenskamers houden

Patrese adviseert Hamilton dan ook met klem om de vuile was niet buiten te hangen en eventuele grieven achter gesloten deuren in Maranello uit te vechten. De routinier, die tussen 1977 en 1993 zelf 256 Grands Prix reed, hanteerde in zijn actieve loopbaan een strikt beleid van radiostilte naar de buitenwereld over interne teamperikelen. "Maar als je te veel in het openbaar naar buiten treedt, kun je dat beter niet doen. Toen ik zelf racete, praatte ik in het algemeen helemaal niet naar buiten. Al dit soort zaken hield ik binnenskamers bij mijn team", aldus Patrese. De Italiaan trekt tot slot een scherpe vergelijking om zijn advies aan de recordkampioen kracht bij te zetten: "Als ik in de schoenen van Lewis stond, zou ik minder extern praten en veel meer intern. Het is net zoiets als wanneer je iets naars hebt in je huis — bijvoorbeeld dat mijn vrouw met een andere man is vandoor gegaan of zoiets — daar ga je buitenshuis ook niet over praten!"

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