Zara Larsson treedt niet op tijdens het raceweekend van de Abu Dhabi Grand Prix. De Zweedse artieste heeft besloten af te zien van haar geplande show na aanhoudende oproepen van fans op sociale media.

De volgers wezen Larsson op de vermeende betrokkenheid van de Verenigde Arabische Emiraten bij de burgeroorlog in Sudan. Het optreden stond oorspronkelijk gepland voor donderdag 3 december als onderdeel van de Yasalam After-Race Concerts in Etihad Live op Yas Island. De zangeres zou daar samen met de Schotse artiest Lewis Capaldi het muzikale programma van de seizoensfinale aftrappen. Nadat volgers op Instagram haar opriepen om de situatie in het Afrikaanse land te onderzoeken en niet af te reizen naar de Golfstaat, hakte zij de knoop door om de show definitief te schrappen.

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Persoonlijke afweging

Larsson reageerde op Instagram in eerste instantie direct en kortaf op de verzoeken van haar fans: "Ik ga niet naar Abu Dhabi." Korte tijd later gaf zij via hetzelfde medium een uitgebreidere toelichting op haar besluit om niet op te treden. "Ik wil optreden en vreugde en muziek verspreiden voor mensen in elk land, omdat geen enkel individu zijn regering is. Ik heb zoveel geweldige mensen ontmoet uit alle hoeken van de wereld en ik weet diep in mijn hart dat dit waar is", schrijft Larsson op Instagram. "Misschien kwam het over als een impulsieve reactie op een opmerking, maar ik heb wat tijd besteed aan het overdenken van alles en besloten dat het afzeggen van de show momenteel het beste bij mij past, om vele verschillende persoonlijke redenen die verder gaan dan politiek."

Humanitaire crisis

De bezorgde reacties aan het adres van Larsson komen voort uit het aanhoudende geweld in Sudan, dat volgens de Verenigde Naties geldt als de ernstigste humanitaire crisis ter wereld. Inmiddels zijn circa dertien miljoen mensen op de vlucht geslagen door de verwoestende oorlog. Mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch beschuldigen de Verenigde Arabische Emiraten ervan de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) te trainen en financieel te ondersteunen. De RSF wordt verantwoordelijk gehouden voor grootschalige misdaden tegen de mensheid. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten ontkent overigens iedere betrokkenheid bij deze beschuldigingen. Of de hele race doorgaat, is überhaupt een gigantisch vraagteken. De kans lijkt aannemelijk dat ook de Formule 1 zelf genoodzaakt is de laatste twee races van het seizoen te schrappen wegens de aanhoudende conflicten in de regio.

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