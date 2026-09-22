Red Bull kampt na jaren van gedoe met de teamgenoot naast Max Verstappen inmiddels met een heus luxeprobleem. Na de prima prestaties van de invallende Liam Lawson zal het team mogelijk steeds meer moeite hebben bij het managen van de coureurs die azen op een vast zitje naast kopman Max Verstappen.

Terwijl Verstappen met 145 punten momenteel op de zesde plek in het wereldkampioenschap staat en kampt met aanhoudende balans- en degradatieproblemen die pas richting 2027 verholpen kunnen worden, vechten meerdere talenten om dezelfde meters asfalt. Dit weekend zien we de rentree van Isack Hadjar bij de hoofdmacht voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De Fransman is hersteld van de polsblessure die hij tijdens de zomerstop opliep en keert per direct terug in zijn bolide. Hierdoor moet invaller Lawson noodgedwongen terugkeren naar zusterteam Visa Cash App Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda weer de rol van reservecoureur moet vervullen.

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Liam Lawson

Met name Lawson, eerder kort actief als Verstappen zijn teammaat, heeft tijdens de drie races durende afwezigheid van Hadjar nadrukkelijk laten zien klaar te zijn voor het grote werk bij het topteam. De coureur uit Nieuw-Zeeland verving de geblesseerde Fransman tijdens de Grands Prix van Nederland, Italië en Spanje en sleepte met een zevende plaats op Zandvoort en een zesde positie op het stratencircuit van Madrid meteen waardevolle punten binnen. Daarmee bracht Lawson zijn seizoenstotaal op 59 punten en bewees hij zonder plankenkoorts direct te kunnen presteren onder de grote verwachtingen. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Nieuw-Zeelander zich echt herpakt heeft na zijn eerdere Red Bull-stint. Ook bij het team van Racing Bulls laat hij dit jaar uitstekende dingen zien. Het noodgedwongen vertrek van Lawson terug naar het zusterteam wringt dan ook aan alle kanten. Hij heeft dit jaar bewezen dat hij een stabiele factor te kunnen zijn naast Verstappen, maar nu ziet hij zichzelf door de vastgelegde hiërarchie voorlopig toch weer teruggezet worden in de pikorde binnen de renstal. Hoe gaat Red Bull hem met deze achterliggende gedachte in bedwang houden?

Isack Hadjar

Hadjar heeft zijn terugkeer in de hoofdmacht overigens volledig op eigen kracht afgedwongen. Voorafgaand aan zijn polsbreuk kende de jonge Fransman immers al een uitstekend debuutjaar bij Red Bull Racing. Met 71 verzamelde punten bezet hij momenteel de achtste plek in de tussenstand van het kampioenschap, waarbij vooral zijn podiumfinish op Zandvoort liet zien over hoeveel pure snelheid hij beschikt. Hadjar heeft dit seizoen vanaf begin af aan leuke dingen laten zien en zal toch ook allerminst van plan zijn om zijn zitje zomaar op te geven aan Lawson. Bovendien liet hij ook zien een geweldige teamspeler te zijn, denk aan de geniale 'tow' die hij Verstappen op Spa gaf in de kwalificatie.

Groot (luxe)probleem

Ondertussen onderstreept ook Lindblad de prima aanwas vanuit het juniorenprogramma, waarbij hij in zijn debuutseizoen bij Racing Bulls een ijzersterke indruk achterlaat. De Britse debutant bezet de elfde plek in het wereldkampioenschap met 31 punten en wist in veertien Grands Prix al negen keer in de top tien te finishen. Zelfs na een trainingscrash in Madrid herstelde Lindblad zich afgelopen weekend knap door als negende over de streep te komen. Ook de jonge coureur zal niet van plan zijn om vijf jaar te wachten tot hij een keer de kans krijgt naast Max Verstappen als hij op deze manier zichzelf blijft ontwikkelen. Met de terugkeer van Lawson als teamgenoot van Lindblad en dus Hadjar die ook prima in het zadel zit, heeft de teamleiding van Red Bull een zware kluif aan het managen van alle hongerige talenten rondom de onaantastbare positie van Verstappen. Na jaren van grote moeite met het vinden van überhaupt een presterende rijder naast de wereldkampioen, kampt de Oostenrijkse formatie nu plotseling met een groot (luxe)probleem. Hoe gaat Mekies dit de komende tijd managen? Dat wordt interessant om te zien.

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