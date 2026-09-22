Isack Hadjar maakt tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn officiële rentree voor Red Bull Racing na het herstellen van een polsbreuk. Het belooft echter niet de gemakkelijkste race te worden om terug te keren van een polsblessure.

De 21-jarige Franse coureur liep de kwetsuur op tijdens de zomerbreak door een trainingsongeval op een bokszak in de sportschool, waardoor hij noodgedwongen vanaf de zijlijn moest toekijken. Zijn terugkeer op het stratencircuit van Bakoe betekent direct een vuurdoop, aangezien de karakteristieken van de Azerbeidzjaanse stratenbaan maximale fysieke eisen stellen aan het herstelde gewricht.

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Vanwege de polsfractuur moest Hadjar de wedstrijden in Zandvoort, Monza en de Grand Prix van Spanje in Madrid aan zich voorbij laten gaan, waarbij Liam Lawson optrad als tijdelijke vervanger. Na een succesvolle medische keuring door de FIA en een grondige evaluatie in de simulator in Milton Keynes heeft de renstal groen licht gegeven voor zijn rentree. Hadjar bezet momenteel de achtste positie in het coureursklassement met 71 punten en hervat de competitie in een cruciale fase van het kampioenschap.

Zware belasting

Hadjar treft met het Baku City Circuit een van de meest veeleisende banen op de kalender om zijn fysieke gesteldheid te testen. Het 6,003 kilometer lange circuit telt twintig bochten en combineert een extreem lang recht stuk langs de Kaspische Zee met haakse bochten en zware vertragingszones. Aan het einde van het rechte stuk bereiken de bolides topsnelheden van boven de 350 kilometer per uur, waarna de coureurs vol in de ankers moeten voor bocht 1. Deze enorme pieken in remkracht veroorzaken directe schokbelasting op de onderarmen en de polsen, wat na een recente botbreuk voor aanzienlijke fysiologische stress zorgt.

Naast de zware rempunten vormt de smalle kasteelsectie bij Icheri Sheher een complex obstakel voor de belastbaarheid van de coureur. In bocht 8 versmalt het asfalt tot amper 7,6 meter tussen de middeleeuwse vestingmuren, waardoor er geen enkele marge voor correctie resteert. De opeenvolging van krappe bochten vergt snelle, krachtige stuurhoeken en continue controle over het stuurwiel. Mocht Hadjar een kerbstone hard raken of de muur schampen, dan worden de mechanische klappen direct via de stuurstang naar de polsen overgebracht.

Specificatie / Kenmerk Waarde / Details Locatie Bakoe, Azerbeidzjan Circuitontwerper Hermann Tilke Lengte van het circuit 6,003 km Aantal bochten 20 Rijrichting Tegen de klok in Aantal racerondes (F1) 51 (ongeveer 306,049 km) Langste recht stuk / vol gas-sectie 2,2 km (tot 340 km/h) Smalste punt 7,6 meter Debuut op F1-kalender 2016 Ronderecord 1:43.009 (2019)

Belastbaarheid

Hadjar en Red Bull Racing hebben de revalidatieperiode nauwkeurig afgestemd om risico's op overbelasting te minimaliseren. Om overhaaste stappen te voorkomen, won de jongeling tijdens zijn herstelperiode revalidatie-advies in bij meervoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez, die vanuit de motorsport ruime ervaring heeft met het managen van arm- en polsblessures onder hoge druk. De formatie uit Milton Keynes stelde als strikte voorwaarde dat Hadjar pas mocht instappen nadat de rem- en stuurkrachten in de fabriekssimulator zonder pijnsignalen doorstaan konden worden.

Binnen de garage fungeert teamgenoot Max Verstappen als vast ankerpunt voor de data-ontwikkeling, waardoor Red Bull de fysieke belasting van Hadjar gedurende de vrije trainingen stapsgewijs kan doseren. De uitdaging wordt logistiek vergroot door het afwijkende schema van het raceweekend in Bakoe, waar de actie op de baan al op donderdag aanvangt en coureurs direct te maken krijgen met een compact tijdschema richting de kwalificatie en de race.

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