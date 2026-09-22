FIA hakt knoop door: Formule 1-races definitief ingekort vanaf seizoen 2027

Autosportfederatie FIA heeft definitief groen licht gegeven voor het inkorten van de Formule 1-races vanaf het seizoen 2027. Waar de minimale race-afstand al decennialang standaard op minimaal 305 kilometer ligt, wordt deze vanaf 2027 verlaagd naar 290 kilometer. De ingreep is het directe gevolg van een herziening van de motorreglementen, waardoor Grands Prix voortaan zo'n twee tot drie ronden korter duren om ingrijpende aanpassingen aan het chassis van de bolides te voorkomen.

De wijziging volgt op kritiek en zorgen over de oorspronkelijke opzet van de nieuwe krachtbronnen. Vanaf 2027 verandert de verhouding tussen de traditionele verbrandingsmotor en het elektrische vermogen naar 58-42 procent in het voordeel van de brandstofmotor. Doordat de verbrandingsmotor een groter aandeel levert en de brandstoftoevoer (fuel flow) toeneemt, ligt het benzineverbruik van de auto's hoger. Zonder een aanpassing van de racedistancering zouden de renstallen noodgedwongen aanzienlijk grotere brandstoftanks moeten ontwerpen, wat geleid zou hebben tot zwaardere en fors herontworpen bolides.

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Door de afstand van nagenoeg elke Grand Prix met vijftien kilometer terug te brengen, lost de autosportbond dit technische knelpunt in één klap op zonder dat teams hun basischassis drastisch hoeven te verbouwen. Voor toeschouwers langs de baan en voor de televisie betekent dit dat het aantal te verrijden ronden vanaf 2027 met twee à drie ronden omlaaggaat. De maatregel geldt voor vrijwel de gehele kalender.

FIA schrapt maximale tijdslimiet van drie uur bij onderbrekingen

Autosportbond FIA voert naast de kortere afstand nog een opvallende sportieve regelwijziging door voor 2027. De regel dat een eenmaal gestarte race inclusief alle neutralisaties en rode vlaggen maximaal drie uur mag duren, wordt definitief geschrapt. Dit tijdsvenster zorgde er in het verleden geregeld voor dat wedstrijden die langdurig stillagen vanwege zware regenval of zware crashes, noodgedwongen vroegtijdig werden afgevlagd voordat het volledige aantal ronden was gereden.

Het laten vervallen van die drie-uurgrens moet garanderen dat bezoekers en kijkers vaker de volledige race te zien krijgen wanneer de omstandigheden weer veilig genoeg zijn om te racen. Wel blijft de limiet van twee uur aan daadwerkelijke, effectieve racetijd strikt van kracht. De klok die de daadwerkelijke actie op het asfalt meet, tikt dus nog altijd niet verder dan honderdtwintig minuten. Naast de limiet van twee uur, wordt er wel op voorhand een uiterste eindtijd ingesteld. Dit om te voorkomen dat er op circuits zonder kunstlicht, nog wordt geracet als de zon ondergaat.

Grand Prix van Monaco behoudt uitzonderingspositie

De Grand Prix van Monaco blijft ondanks de algemene inkorting een vreemde eend in de bijt op de Formule 1-kalender. De klassieke race door de nauwe straten van Monte Carlo had altijd al een afwijkende lengte van circa 260 kilometer over 78 ronden, omdat de gemiddelde snelheid op het stratencircuit veel te laag ligt om binnen twee uur de 305 kilometer te voltooien. Deze uitzondering blijft voor de Monegaskische wedstrijd ook na 2027 gewoon overeind.

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