Machtsverschuiving bij Mercedes: "Antonelli heeft hem"

Binnen de toekomstige coureurs line-up van Mercedes vindt dit seizoen een duidelijke machtsverschuiving plaats. Kimi Antonelli heeft na zijn zege in de Grand Prix van Spanje in Madrid namelijk een voorsprong van maar liefst 81 punten opgebouwd op teamgenoot George Russell. Rob Smedley en Otmar Szafnauer denken dan ook dat de titel bijna binnen is voor de jonge Italiaan.

De twintigjarige Italiaan pakte al acht zeges in de eerste veertien Grands Prix en zet de verhoudingen bij de Zilverpijlen daarmee volledig op scherp.Aan het begin van de huidige jaargang leek de interne hiërarchie nog te leunen op de ervaring van Russell, die na het vertrek van Lewis Hamilton werd gezien als de natuurlijke leider van de renstal. Met een tussenstand van 292 punten voor Antonelli tegenover 211 punten voor zijn Britse stalgenoot is het momentum echter compleet gekanteld. Russell trok na de race op het stratencircuit van Madrid dan ook zelf de pijnlijke conclusie door te verklaren dat hij zichzelf realistisch gezien niet langer beschouwt als titelkandidaat.

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Antonelli dwingt leidende rol af bij Mercedes

Antonelli laat met zijn sterke optredens zien dat Mercedes de toekomst met een gerust hart om hem heen kan gaan bouwen. Voorafgaand aan het raceweekend in Monza bedroeg het verschil tussen de twee stalgenoten nog 59 punten, maar door opeenvolgende overwinningen in Italië en Madrid liep die marge in rap tempo op naar 81 punten. Daarmee troeft de jonge Italiaan niet alleen Russell af, maar laat hij ook regerend kampioen Lando Norris en de coureurs van Ferrari en Red Bull ver achter zich.

In de High Performance Racing-Podcast buigen analisten en voormalig sleutelfiguren Rob Smedley en Otmar Szafnauer zich over de ontstane situatie binnen de renstal uit Brackley. Smedley, voormalig topingenieur bij Ferrari en Williams, stelt dat er over de nummer één-positie op de baan geen enkele twijfel meer kan bestaan. "Ik zeg altijd George. Maar je kunt George nu niet meer zeggen", legt Rob Smedley uit over de veranderde pikorde. "Als er nog zes races zijn, dan heeft Kimi hem. Als er zeven races zijn, dan heeft Kimi hem. Als er acht races zijn, dan heeft Kimi hem. Ik denk dat Kimi hem heeft."

Russell ziet status én titelkansen wankelen

George Russell staat door de opmars van zijn jonge teamgenoot voor een ingewikkeld vraagstuk met het oog op de langere termijn bij Mercedes. Waar de Britse coureur jarenlang geduldig wachtte op het kopmanschap na het vertrek van gevestigde namen, eist de twintigjarige Antonelli die status nu puur op basis van baansucces op. De analisten in de podcast zijn dan ook unaniem over de uitzonderlijke situatie waarin de Italiaan zich manoeuvreert.

"Hij zou vanaf nu de ongelukkigste coureur uit de geschiedenis moeten zijn om deze titel niet te winnen. De kans dat Kimi dit jaar wereldkampioen wordt, wordt groter, groter en groter", benadrukken Rob Smedley en Otmar Szafnauer gezamenlijk. Op de vraag of zij hun geld zouden inzetten op de jonge Italiaan of de rest van het F1-veld, klinkt het resoluut: "Kimi."

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