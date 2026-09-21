Dít is de weersverwachting voor het raceweekend in Azerbeidzjan
Dít is de weersverwachting voor het raceweekend in AzerbeidzjanMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 maakt zich op voor het raceweekend in Bakoe, waar van 24 tot en met 26 september de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Het belooft een warm, zonnig en kurkdroog weekend te worden, want met maxima rond de 25 graden Celsius en een neerslagkans van amper vijf procent kunnen de regenbanden gewoon in de rekken blijven staan.
Het raceweekend op de stratenbaan kent overigens een opvallende planning. De Grand Prix wordt namelijk niet op zondag, maar al op zaterdag 26 september verreden, omdat het land op zondag 27 september stilstaat bij de Nationale Herdenkingsdag, ook wel Anım Günü genoemd. Hoewel het weer op zondag met temperaturen tussen de 18 en 25 graden Celsius vrijwel hetzelfde blijft, valt de beslissing op de baan dus al een dag eerder. Wie had gehoopt op wat extra spektakel door een regenbui hier en daar, komt bedrogen uit, want het belooft vooral warm en zonnig te worden.
Zonnig en hoge temperaturen op Baku City Circuit
Max Verstappen en zijn collega's krijgen op het Baku City Circuit te maken met stabiel nazomerweer, waarbij buien uitgesloten lijken. De vrije trainingen op vrijdag worden afgewerkt onder een wisselend bewolkte hemel of een lichte wolkendeken, met een maximumtemperatuur van 25 graden Celsius en een nachttemperatuur van 19 graden Celsius. Bakoe kent daarmee al de hele week rustige omstandigheden: waar het kwik begin van de week nog tussen de 27 en 28 graden Celsius uitkwam, zakt dit richting het raceweekend iets terug om rond de 25 graden Celsius te stabiliseren.
Op zaterdag bereikt het kwik rond 16:00 uur 's middags lokale tijd de piek van 25 graden Celsius, bij een luchtvochtigheid van 58 procent. Wie naar het verloop van uur tot uur kijkt, ziet dat de dag om 07:00 uur 's ochtends begint bij 19 graden Celsius. Vervolgens loopt de temperatuur via 22 graden Celsius om 10:00 uur en 24 graden Celsius om 13:00 uur op naar het warmste moment van de dag, waarna het om 19:00 uur afkoelt naar 23 graden Celsius en rond 22:00 uur naar 21 graden Celsius.
Stevige wind Kaspische Zee als strategische factor
Charles Leclerc wist in 2019 het officiële ronderecord van 1:43.009 op de klokken te zetten, maar tijdens de race op zaterdag moeten de coureurs serieus rekening houden met een stevige wind van ongeveer 29 kilometer per uur. Deze wind waait rechtstreeks binnen vanaf de Kaspische Zee en kan op het 6,003 kilometer lange stratencircuit flink wat turbulentie veroorzaken. De huidige bolides zijn uiterst gevoelig voor plotselinge windvlagen van opzij, zeker op het lange rechte stuk van twee kilometer waar de snelheden oplopen tot boven de 340 kilometer per uur.
Die windstoten zorgen tegelijkertijd voor een verhoogd risico op verremmingen in de krappe passages door de oude binnenstad, zoals het beruchte kasteelgedeelte bij bocht 8, waar de baan op het smalste punt slechts 7,6 meter breed is. Met een minimale neerslagkans van vijf procent hoeft niemand rekening te houden met regen, waardoor de teams hun tactiek volledig kunnen richten op de bandenslijtage en de baantemperatuur die onder de felle zon flink kan oplopen.
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